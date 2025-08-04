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В Кыргызстане принят закон, регулирующий цифровое пространство

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Цифровой кодекс Кыргызской Республики (далее – Цифровой кодекс). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Цифровой кодекс принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 июня 2025 года.

Данный кодекс принят в целях создания благоприятных правовых условий для защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, развития цифровой экономики Кыргызской Республики, а также повышения инвестиционной привлекательности страны.

Так, положениями Цифрового кодекса предусматриваются:

1) основы правового регулирования в цифровой среде;

2) положения о государственном регулировании в цифровой среде;

3) положения о специальном регулировании в цифровой среде;

4) порядок взаимодействия субъектов в цифровой среде;

5) положения о субъектах и объектах правоотношений в цифровой среде;

6) основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений в цифровой среде;

7) порядок обработки цифровых данных, персональных данных;

8) положения о цифровых сервисах, телекоммуникационных сервисах, цифровых технологических системах;

9) положения о телекоммуникационных сетях;

10) порядок взаимодействия владельцев цифровых технологических систем;

11) положения о системах искусственного интеллекта;

12) порядок обеспечения непрерывности отношений в цифровой среде и т.д.

Цифровой кодекс вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/448866
Теги:
закон, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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