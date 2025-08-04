В Кыргызстане принят закон, регулирующий цифровое пространство

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Цифровой кодекс Кыргызской Республики (далее – Цифровой кодекс). Об этом сообщает пресс-служба президента.
Цифровой кодекс принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 июня 2025 года.
Данный кодекс принят в целях создания благоприятных правовых условий для защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, развития цифровой экономики Кыргызской Республики, а также повышения инвестиционной привлекательности страны.
Так, положениями Цифрового кодекса предусматриваются:
1) основы правового регулирования в цифровой среде;
2) положения о государственном регулировании в цифровой среде;
3) положения о специальном регулировании в цифровой среде;
4) порядок взаимодействия субъектов в цифровой среде;
5) положения о субъектах и объектах правоотношений в цифровой среде;
6) основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений в цифровой среде;
7) порядок обработки цифровых данных, персональных данных;
8) положения о цифровых сервисах, телекоммуникационных сервисах, цифровых технологических системах;
9) положения о телекоммуникационных сетях;
10) порядок взаимодействия владельцев цифровых технологических систем;
11) положения о системах искусственного интеллекта;
12) порядок обеспечения непрерывности отношений в цифровой среде и т.д.
Цифровой кодекс вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.