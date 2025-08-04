Halyk, Kaspi, Oktobank и трансформация платежей в СНГ на фоне геополитики

Геополитические вызовы и технологическая трансформация радикально меняют архитектуру финансовых систем стран СНГ. Особенно заметно это в Центральной Азии, где локальные банки, ранее находившиеся в тени глобальных игроков, активно развивают платёжную инфраструктуру и конкурируют за лидерство на региональном рынке.

"Банки стран СНГ выигрывают от позитивного отношения инвесторов к развивающимся рынкам. Однако геополитическая ситуация в регионе СНГ остаётся ключевым фактором, влияющим на прогнозы", - подчёркивается в отчёте международного рейтингового агентства Fitch Ratings (март 2025 года).

Санкционная изоляция российских банков изменила потоки трансграничных платежей, предоставив новым финансовым центрам шанс укрепить позиции. Кто из стран региона наиболее успешно адаптировался к новой реальности?

Казахстан: цифровая зрелость, инвестиции и геополитические дивиденды

Казахстан укрепляет статус ведущего платёжного хаба СНГ. В мае 2025 года объём транзакций с использованием платёжных карт превысил 18,1 трлн тенге (около $34,9 млрд), что на 21,5% выше уровня начала года. Количество операций достигло 1,3 млрд, из которых 1,2 млрд пришлось на безналичные переводы.

На фоне масштабной цифровизации уже более 23 млн граждан используют онлайн-банкинг, а количество активных POS-терминалов достигло 1,16 млн. Финансовая экосистема включает 54,6 млн международных и 26,7 млн локальных платёжных карт, активно применяется биометрическая идентификация и open banking.

Банки лидеры - Halyk Bank, Kaspi Bank и Банк ЦентрКредит - играют ключевую роль в трансформации сектора. Halyk удерживает лидерство по активам и вкладам, несмотря на сокращение доли в секторе.

Кроме того, в 2024 году казахстанские банки привлекли более $1,4 млрд через размещение евробондов, что подтверждает высокую инвестиционную привлекательность сектора. Страна выигрывает от перенаправления транзакционных потоков из России и усиливает свою роль в международных переводах благодаря мультивалютной системе.

Вывод: Казахстан - цифровой и инвестиционный лидер СНГ, который в полной мере использует геополитическую ситуацию для укрепления своих позиций.

Узбекистан: платёжная экосистема нового поколения

Узбекистан активно наращивает присутствие на региональном платёжном рынке, делая ставку на технологичность, локализацию решений и экспорт цифровых сервисов.

В 2024 году в страну поступило $14,8 млрд денежных переводов, что на 30% больше, чем в 2023 году. Только в первом квартале 2025 года - уже $3,3 млрд, из них $1,2 млрд - в марте. Помимо доминирующего канала из России, наблюдается рост трансфертов из Казахстана.

Банковская инфраструктура демонстрирует зрелость: к августу 2024 года в обращении 50,93 млн банковских карт, а локальные платёжные системы охватывают более 20 млн пользователей. Активно растёт использование электронных кошельков и решений в области B2C-платежей.

Особое место в этой трансформации занимает Octobank - финтех-новатор, удостоенный премии Best e-com acquirer за рекордный объём эквайринговых операций. В 2024 году банк утроил объём активов, внедрил переводы по Visa Direct в 180 стран, развил SWIFT-сервисы и усилил B2B-экосистему.

Сегмент POS-платежей вырос в 2023 году до $35 млрд, из которых $21,65 млрд - это потребительские транзакции. Программы Buy Now Pay Later (BNPL) демонстрируют среднегодовой рост 66% в 2020–2023 годах. Эти метрики отражают растущее доверие к цифровым банковским продуктам.

Государственная стратегия Digital Uzbekistan–2030 способствует масштабной модернизации: расширение 4G/5G, запуск финтех-песочниц, снижение стоимости мобильного интернета и юридическая база для инноваций.

Вывод: Узбекистан - новый центр розничных и финтех-платежей. Octobank стал символом нового банковского поколения, ориентированного на высокую технологичность, масштабируемость и экспорт решений.

Таджикистан: в начале цифрового пути

Таджикистан отстаёт от соседей по масштабам рынка, но демонстрирует устойчивый рост. ВВП страны за 2021–2024 годы вырос на 8,5%, в марте 2025 года - на 8,2%.

Экономика остаётся высокозависимой от переводов мигрантов: в 2022 году они составляли 50% ВВП, в 2023 - 38%. Это делает развитие платёжной инфраструктуры критически важным.

В I квартале 2025 года проведено 5,4 млн безналичных операций на сумму $81 млн. Объём безналичных платежей вырос на 50,3%, а количество операций - на 28%.

Лидирующие позиции на рынке занимают карты Корти Милли (54,1%) и международные платёжные системы. Всего в обращении 8,6 млн карт. Однако POS-инфраструктура слабо развита.

Финтех-прорыв обеспечивает Alif Bank: мобильный кошелёк Alif Mobi, карты рассрочки Salom, интеграция с Google Pay и запуск маркетплейса позволили банку сохранить влияние даже при снижении активов на 26%.

Поддержка цифровизации осуществляется и на законодательном уровне: разрабатываются нормы по внедрению электронных платежей в торговле и на таможне. Однако бюджетные ограничения и низкая плотность финансовых учреждений ограничивают потенциал.

Вывод: Таджикистан - страна с развивающейся платёжной экосистемой и сильной финтех-инициативой в лице Alif. Для выхода на региональный уровень необходимы структурные инвестиции и стратегическая поддержка государства.

Региональный итог: кто выигрывает от новой геополитики?

Показатель Казахстан Узбекистан Таджикистан Безналичные транзакции 85 % операций, 23 млн онлайн‑юзеров POS‑платежи ~$21 млрд, ~$35 млрд всего Нет общей статистики, но Alif активно развивается Финтех‑среда ~200 стартапов, open banking, био‑ID Локальные платёжные системы, 20 млн+ пользователей, BNPL Alif Mobi, Salom, Google Pay, запуск marketplace Международные рынки Евробонды >$1,4 млрд, инвестиции Стремление к диверсификации, рост FDI Связь с "Мир", но объёмы малые Геополитические риски Получает перемещённые транзакции из России Преимущество как нейтральной юрисдикции Ограничена, зависит от внешних факторов

Заключение

Казахстан - уверенный лидер в транзакционной активности СНГ с развитой инфраструктурой, внешними инвестициями и институциональной поддержкой. Узбекистан - стремительно растущий игрок, формирующий конкурентоспособную экосистему. Octobank - ключевой маркер этой трансформации. Таджикистан - страна с заметным прогрессом в цифровизации, но ограниченными ресурсами.

Геополитическая турбулентность открыла возможности для новых региональных лидеров. Кто займёт место основного транзакционного узла СНГ - будет зависеть не только от технологий, но и от способности банков быстро адаптироваться к глобальным вызовам.