За первое полугодие 2025 года оказана финансовая поддержка 1285 субъектам

В рамках проекта "КАПК" за первое полугодие 2025 года оказана финансовая поддержка 1 285 субъектам на сумму 3,4 млрд сомов

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в период с января по июнь 2025 года в рамках проекта "КАПК" (Поддержка цепочек добавленной стоимости в агросекторе через развитие малого и среднего предпринимательства) была оказана значительная финансовая поддержка участникам аграрной отрасли.

Два уполномоченных банка - ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" - выдали финансирование на общую сумму 3,4 млрд сомов 1 285 субъектам аграрного сектора, включая фермерские хозяйства, предприятия переработки и другие хозяйствующие субъекты.

Поддержка молочного кластера

Из общего числа получателей 305 субъектов относятся к кластеру "Молоко". Объем их финансирования составил 453,6 млн сомов, что составляет 13,3% от общей суммы выданных средств в рамках проекта.

За январь–июнь 2025 года предприятия молочной промышленности произвели 60 466 тонн молочной продукции на общую сумму 9 606,2 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (54 320,7 тонн) объёмы производства увеличились на 11,3%.

Указанная положительная динамика свидетельствует об эффективности финансовой поддержки проекта "КАПК" и устойчивом развитии молочного сектора.

Проект "КАПК" направлен на развитие сельскохозяйственного производства и переработки в Кыргызской Республике, а также на расширение доступа фермеров и предпринимателей к финансированию.