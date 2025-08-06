Погода
$ 87.22 - 87.70
€ 100.47 - 101.47

За первое полугодие 2025 года оказана финансовая поддержка 1285 субъектам

177  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проекта "КАПК" за первое полугодие 2025 года оказана финансовая поддержка 1 285 субъектам на сумму 3,4 млрд сомов

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в период с января по июнь 2025 года в рамках проекта "КАПК" (Поддержка цепочек добавленной стоимости в агросекторе через развитие малого и среднего предпринимательства) была оказана значительная финансовая поддержка участникам аграрной отрасли.

Два уполномоченных банка - ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" - выдали финансирование на общую сумму 3,4 млрд сомов 1 285 субъектам аграрного сектора, включая фермерские хозяйства, предприятия переработки и другие хозяйствующие субъекты.

Поддержка молочного кластера

Из общего числа получателей 305 субъектов относятся к кластеру "Молоко". Объем их финансирования составил 453,6 млн сомов, что составляет 13,3% от общей суммы выданных средств в рамках проекта.

За январь–июнь 2025 года предприятия молочной промышленности произвели 60 466 тонн молочной продукции на общую сумму 9 606,2 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года (54 320,7 тонн) объёмы производства увеличились на 11,3%.

Указанная положительная динамика свидетельствует об эффективности финансовой поддержки проекта "КАПК" и устойчивом развитии молочного сектора.

Проект "КАПК" направлен на развитие сельскохозяйственного производства и переработки в Кыргызской Республике, а также на расширение доступа фермеров и предпринимателей к финансированию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448985
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  