В Южной Корее закрылись почти 80 процентов ферм по разведению собак на мясо

В Южной Корее продолжается поэтапное сворачивание отрасли, связанной с разведением собак для употребления в пищу. По данным правительства, после вступления в силу закона о поэтапном запрете собачатины в стране уже прекратили работу 1204 из 1537 специализированных ферм, что составляет около 78% от их общего числа.

В то же время в стране продолжают функционировать 333 фермы, на которых содержится порядка 37 тысяч собак, предназначенных для поставок в рестораны. Эти хозяйства работают в рамках переходного периода, предусмотренного действующим законодательством.

Закон о постепенном выводе собачатины из оборота был принят парламентом Южной Кореи в феврале прошлого года. Документ устанавливает трехлетний переходный период, по завершении которого - с февраля 2027 года - разведение собак на мясо, их забой, а также производство и продажа блюд из собачатины станут полностью незаконными и будут караться уголовной и административной ответственностью.

До этого момента власти делают ставку не на жесткие санкции, а на стимулирование добровольного закрытия ферм. Весь процесс ликвидации отрасли разбит на шесть этапов, и в настоящее время завершается третий этап. По оценке правительства, темпы закрытия хозяйств идут быстрее первоначальных ожиданий, что позволяет рассчитывать на фактическое прекращение деятельности большинства ферм еще до установленного законом срока.

Ключевым инструментом стали финансовые компенсации, которые выплачиваются владельцам ферм при условии прекращения деятельности. Размер выплат напрямую зависит от этапа, на котором ферма закрывается. Так, на первом этапе владельцы получали 600 тысяч вон (около 430 долларов) за каждую "спасенную" собаку, тогда как на заключительном, шестом этапе компенсация сократится до 225 тысяч вон за голову. Таким образом, власти сознательно стимулируют как можно более ранний выход из бизнеса.

После завершения переходного периода наказания будут весьма чувствительные. За убийство собак с целью их потребления будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет или штрафа до 30 миллионов вон. За производство, распространение и продажу собачатины - до двух лет тюрьмы или штраф до 20 миллионов вон.

Южнокорейские власти подчеркивают, что конечной целью реформы является не только формальный запрет традиционной практики, но и окончательное исчезновение всей цепочки, связанной с использованием собак в пищу.

