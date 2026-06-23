В МТО "Кант" запустили экспресс-экспертизу ввозимых авто

В рамках государственной политики по дебюрократизации и повышению эффективности госуслуг Судебно-экспертная служба (СЭС) при Министерстве юстиции КР открыла постоянный пункт проведения транспортно-криминалистических экспертиз. Новый пункт начал работу на территории Северо-Восточной таможни в Месте таможенного оформления (МТО) "Кант", сообщает пресс-служба Минюста КР.

Решение обусловлено растущим потоком грузовых и легковых автомобилей, электромобилей, а также спецтехники, поступающих в Кыргызстан из Китая, стран Европы и других государств. Именно в МТО "Кант" сейчас сосредоточены основные процедуры таможенного оформления.

Как отметил председатель СЭС при МЮ КР Т. Кожонов, ранее для проведения исследований экспертам приходилось выезжать из Бишкека по мере накопления заявок. Это затягивало сроки ожидания, создавало дополнительные расходы для граждан и бизнеса, а также приводило к простою транспорта на складах временного хранения. Теперь эксперт находится непосредственно на месте и готовит заключение сразу после осмотра транспортного средства, что существенно ускорило весь процесс.

Практика работы показывает, что значительная часть поступающих на экспертизу автомобилей имеет несоответствия в документах. Специалисты регулярно выявляют изменения идентификационных номеров (VIN-кодов) или указание недостоверного года выпуска. Своевременные заключения экспертов позволяют обеспечить правильное начисление таможенных платежей и предотвращают попытки занижения выплат в государственный бюджет.

"Кроме того, оптимизация процедуры способствует снижению коррупционных рисков. Благодаря тому, что эксперты постоянно находятся на месте проведения таможенных процедур, все решения принимаются исключительно на основании результатов экспертного исследования и оформляются в установленном порядке", - подчеркнул Т. Кожонов.