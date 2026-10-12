Талантбек Батыралиев: Профессионализм и гуманизм в медицине неразделимы

О профессиональной этике, ответственности врача и доверии общества к системе здравоохранения рассказал в интервью VB.KG доктор медицинских наук, профессор Талантбек Батыралиев.

Талантбек Абдуллаевич, здравоохранение сегодня располагает значительно более широкими технологическими возможностями, чем несколько десятилетий назад. Современные операции, высокотехнологичное оборудование, дорогостоящие лекарственные препараты и медицинские изделия позволяют спасать пациентов, которые ранее практически не имели шансов на выздоровление. Одновременно растут расходы на медицинскую помощь, а вопросы ее доступности, качества и справедливости остаются предметом общественной дискуссии. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию и роль государства в развитии отечественного здравоохранения?

- Прежде всего необходимо признать, что в последние годы государственная поддержка здравоохранения Кыргызской Республики остается одним из важных направлений социальной политики. Финансирование отрасли, развитие медицинской инфраструктуры, обновление оборудования и совершенствование механизмов оказания медицинской помощи создают дополнительные возможности для повышения ее качества. Эту поддержку необходимо последовательно развивать, обеспечивая ее результативность и адресность.

Однако государственная поддержка - это не только выделенные финансовые средства, построенные здания или приобретенное оборудование. Ее подлинный смысл заключается в том, чтобы гражданин своевременно получил качественную, безопасную и доступную медицинскую помощь независимо от своего социального положения, места проживания и финансовых возможностей.

Государство создает условия для развития системы, но результат во многом зависит от профессионализма медицинских работников, компетентности руководителей, прозрачности управления и ответственности каждого участника лечебного процесса.

Нельзя допустить ситуации, при которой государство финансирует медицинскую организацию, приобретает дорогостоящее оборудование и лекарственные препараты, а пациент при этом вынужден самостоятельно решать проблемы, которые обязана решать сама система здравоохранения. Именно поэтому государственные инвестиции должны сопровождаться строгим контролем качества, соблюдением профессиональных стандартов и оценкой реальных результатов лечения.

Этика и деонтология: почему профессиональных знаний недостаточно?

Вы неоднократно подчеркивали, что медицина не может рассматриваться исключительно как совокупность технологий, медицинских манипуляций и финансовых расчетов. Почему сегодня так важно вновь обратиться к вопросам врачебной этики и медицинской деонтологии? Не должны ли современные знания и высокая квалификация врача сами по себе гарантировать надлежащее отношение к пациенту?

- Профессиональные знания необходимы, но сами по себе они не гарантируют гуманного отношения к человеку. Врач может прекрасно владеть хирургической техникой, выполнять сложнейшие вмешательства и работать на современном оборудовании, однако при отсутствии нравственных ориентиров его профессиональные достижения теряют значительную часть своего общественного смысла.

Медицинская этика определяет нравственные принципы профессии, а деонтология - профессиональные обязанности и нормы поведения врача по отношению к пациенту, его родственникам, коллегам и обществу. Пациент приходит к врачу не просто за медицинской услугой. Он нередко приходит со страхом, болью, неопределенностью и надеждой. В такой ситуации врач обязан проявлять уважение, выдержку, тактичность, терпение и готовность объяснить происходящее понятным языком.

Недопустимы унижение достоинства пациента, грубость, демонстративное пренебрежение, психологическое давление, разглашение врачебной тайны и использование беспомощного состояния человека для получения личной выгоды.

При этом этика не должна оставаться декларацией, которую вспоминают лишь во время профессиональных праздников. Она должна проявляться ежедневно: в разговоре с пожилым человеком, в общении с родственниками тяжелобольного пациента, при объяснении рисков операции, при сообщении неблагоприятного диагноза и при принятии сложных клинических решений.

Особенно важно понимать, что пациент не обязан обладать медицинскими знаниями, чтобы заслуживать уважения. Задача врача - не демонстрировать свое превосходство, а помочь человеку разобраться в состоянии его здоровья и принять информированное решение.

Где заканчивается благодарность и начинается коррупция?

Когда врач предлагает пациенту передать деньги лично ему для приобретения стента, протеза, кардиостимулятора или иных медицинских изделий, возникает опасность превращения лечебного процесса в частный коммерческий интерес. Как провести границу между законной оплатой медицинской помощи, добровольной благодарностью пациента и коррупционным поведением? И почему эти требования должны одинаково распространяться на государственные и частные медицинские организации?

- Здесь необходимо исходить из одного фундаментального принципа: здоровье человека не может становиться инструментом личного обогащения медицинского работника. Если пациенту предлагают передать деньги врачу лично, особенно до операции или другого жизненно важного вмешательства, под предлогом приобретения стента, протеза, кардиостимулятора либо расходных материалов, такая практика требует серьезной правовой и профессиональной оценки. Пациент должен иметь возможность проверить необходимость изделия, его происхождение, стоимость, регистрацию и законность приобретения.

Если медицинское изделие действительно необходимо, его закупка и использование должны осуществляться в соответствии с установленными процедурами, с документальным подтверждением и надлежащим финансовым учетом. Врач не должен превращаться в посредника между пациентом и поставщиком, извлекающего личную выгоду из уязвимого положения больного.

Важно различать официальную оплату медицинской услуги, добровольный подарок и незаконное вознаграждение. Оплата должна производиться по установленным правилам и через предусмотренные механизмы. Добровольная благодарность не может быть заранее обусловлена лечением, требоваться или использоваться как условие получения помощи. Ее допустимость и правовой режим определяются действующим законодательством и правилами соответствующей организации.

Государственная или частная форма собственности не освобождает медицинскую организацию от обязанности соблюдать законодательство, защищать права пациентов и обеспечивать прозрачность финансовых отношений.

Если врач использует профессиональное положение для вымогательства, навязывает необоснованные расходы или ставит оказание необходимой помощи в зависимость от личной выплаты, это уже не вопрос индивидуального стиля работы. Это вопрос профессиональной ответственности и при наличии соответствующих оснований правовой оценки.

Общество вправе ожидать, что человек, которому доверена жизнь пациента, будет руководствоваться медицинскими показаниями и интересами больного, а не размером возможного вознаграждения.

Можно ли лечить пациента вопреки клиническим руководствам?

Еще одна серьезная проблема - случаи, когда диагностические и лечебные решения принимаются без достаточных оснований, современные клинические руководства игнорируются, а необходимые обследования и процедуры заменяются личными предпочтениями врача. Насколько опасно такое отношение к клиническим рекомендациям? Должны ли они рассматриваться как обязательная профессиональная основа работы медицинского специалиста?

- Клинические руководства и протоколы являются важнейшими инструментами современной доказательной медицины. Они помогают принимать обоснованные решения, снижают риск необоснованных вмешательств, способствуют единообразию подходов к диагностике и лечению и позволяют оценивать качество медицинской помощи.

Особенно опасно игнорирование установленных подходов при лечении острого инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии и других состояний, при которых цена потерянного времени может измеряться человеческой жизнью.

Недопустимо произвольно отказываться от обоснованных диагностических исследований, задерживать необходимое лечение или назначать вмешательства без достаточных клинических показаний. Равным образом недопустимо выполнять процедуру только потому, что она технически доступна или экономически выгодна медицинской организации.

Вместе с тем клиническая медицина не является механическим исполнением инструкций. У пациента могут быть сопутствующие заболевания, противопоказания, индивидуальные особенности и обстоятельства, требующие обоснованного отступления от стандартного алгоритма. Но такое решение должно иметь клиническое объяснение, соответствовать действующим нормативным требованиям, быть документально отражено и, когда ситуация этого требует, обсуждено коллегиально.

Поэтому принцип должен быть следующим: клинические руководства нельзя игнорировать произвольно, а любое обоснованное отступление от них должно быть профессионально аргументировано и надлежащим образом документировано. Руководители медицинских организаций обязаны обеспечивать доступность актуальных руководств, обучение персонала, внутренний аудит качества и анализ неблагоприятных исходов. Нельзя требовать от врача соблюдения стандартов, если учреждение не обеспечило необходимых организационных условий, оборудования, лекарств и подготовленных кадров. Ответственность должна быть справедливой и охватывать как действия конкретного специалиста, так и недостатки системы.

Сертифицированные специалисты и коллегиальное принятие решений

Сегодня пациенты нередко сталкиваются с ситуацией, когда сложные медицинские вмешательства предлагаются без достаточного разъяснения показаний, альтернатив и рисков. Насколько принципиально, чтобы диагностику и лечение проводили специалисты, имеющие необходимую подготовку, действующую сертификацию и соответствующие профессиональные компетенции? Какую роль в этом процессе должен играть врачебный консилиум?

- Современная медицина требует высокой специализации и постоянного обновления знаний. Наличие диплома само по себе не всегда подтверждает готовность специалиста выполнять любое сложное вмешательство. Необходимо учитывать профильную подготовку, действующие требования к допуску к профессиональной деятельности, практические навыки и подтвержденную компетентность.

Медицинская организация обязана проверять квалификационные документы сотрудников, обеспечивать непрерывное профессиональное развитие и допускать специалистов к выполнению тех видов медицинской деятельности, на которые у них имеются необходимые полномочия и компетенции.

Отдельного внимания заслуживает институт консилиума. При сложном диагнозе, неоднозначных клинических показаниях, высоком риске вмешательства, выборе между несколькими методами лечения или возникновении серьезных осложнений коллегиальное обсуждение позволяет сопоставить различные профессиональные мнения и снизить вероятность ошибки.

Консилиум не должен быть формальной процедурой, когда несколько врачей подписывают заранее подготовленное решение. Его задача - содержательно обсудить клиническую ситуацию, оценить риски и ожидаемую пользу, рассмотреть альтернативы и определить наиболее обоснованную тактику лечения. При этом консилиум не отменяет персональной ответственности лечащего врача и других участников лечебного процесса. Каждый специалист должен отвечать за собственные профессиональные решения в пределах своей компетенции. Там, где консилиум обязателен по установленным правилам, его проведение не может подменяться единоличным решением. В остальных сложных случаях коллегиальное обсуждение должно применяться в соответствии с клинической необходимостью и организационными регламентами.

Закупки лекарств и медицинских изделий: прозрачность как условие безопасности

Одной из наиболее чувствительных тем остается закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий. Пациент зачастую не знает, почему ему назначили конкретный препарат, откуда поступило медицинское изделие, зарегистрировано ли оно в установленном порядке и соответствует ли его стоимость реальным условиям закупки. Как обеспечить прозрачность этого процесса и исключить конфликт интересов между врачом, руководителем медицинской организации и поставщиком?

- Вопрос закупок имеет непосредственное отношение не только к экономике здравоохранения, но и к безопасности пациентов. Лекарственные препараты и медицинские изделия должны приобретаться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с соблюдением требований к регистрации, качеству, безопасности и допуску к обращению. Если используется реестр лекарственных средств и медицинских изделий, обозначенный в документах как ДЛО, необходимо проверять актуальный статус регистрации конкретного препарата или изделия в соответствующем официальном реестре.

Само по себе наличие регистрации не отменяет необходимости проверки показаний к применению, качества поставки, условий хранения, срока годности, происхождения продукции и соответствия медицинским потребностям.

Закупочные процедуры должны быть прозрачными, конкурентными там, где это предусмотрено законодательством, и свободными от конфликта интересов. Выбор поставщика нельзя подменять личными договоренностями, а клинические решения - коммерческими предпочтениями.

Особенно недопустима ситуация, когда врач получает личную выгоду от назначения конкретного препарата, использования определенного медицинского изделия или направления пациента к конкретному поставщику. Подобные обстоятельства должны выявляться посредством внутреннего контроля, аудита и предусмотренных законом механизмов надзора.

При этом нельзя забывать и о другой стороне проблемы: отсутствие необходимого препарата или изделия также создает угрозу для пациента. Поэтому эффективная система закупок должна одновременно обеспечивать прозрачность расходов, качество продукции, своевременность поставок и доступность необходимой медицинской помощи.

Каждый сомнительный эпизод необходимо рассматривать на основании документов и установленных фактов. Борьба с коррупцией не должна превращаться в голословные обвинения, но и профессиональный статус не может служить основанием для освобождения от проверки.

История болезни и электронная система: медицинская документация как доказательство ответственности

В современном здравоохранении невозможно обеспечить полноценный контроль качества без достоверной медицинской документации. Какие сведения обязательно должны отражаться в истории болезни, чтобы можно было восстановить весь процесс оказания помощи - от первичного обращения до завершения лечения? И почему единая электронная система должна применяться во всех медицинских организациях независимо от формы собственности?

- История болезни - это не формальный документ для заполнения и не бюрократическая обязанность врача. Это отражение реального лечебного процесса, важнейший инструмент преемственности медицинской помощи, обеспечения безопасности пациента, клинического аудита и защиты прав всех участников.

В медицинской документации должны последовательно отражаться жалобы и анамнез пациента, результаты осмотра, предварительный и уточненный диагнозы, показания к обследованиям, результаты исследований, назначения, проведенное лечение, динамика состояния, консультации специалистов, решения консилиума, информированное согласие в предусмотренных случаях, сведения о выполненных вмешательствах, осложнениях и исходах лечения.

Если принимается решение отступить от клинического руководства, отказаться от определенного исследования или выбрать альтернативный метод лечения, основания такого решения должны быть зафиксированы в соответствии с установленными требованиями.

При назначении и применении лекарственных препаратов и медицинских изделий необходимо обеспечивать прослеживаемость соответствующих сведений в предусмотренном объеме. Документация должна позволять установить, что было назначено, кем, когда, на каком основании и какой результат получен.

Отдельно подчеркну: медицинская запись должна отражать действительные события и решения. Недопустимы фиктивные записи, задним числом внесенные сведения без соблюдения правил исправления, сокрытие осложнений или формальное оформление процедур, которые фактически не проводились.

Внедрение единой электронной системы здравоохранения позволяет повысить прозрачность процессов, улучшить обмен информацией между медицинскими организациями, контролировать доступность услуг и облегчить проведение аудита. При надлежащей настройке системы можно отслеживать изменения записей, действия пользователей, назначения, оказанные услуги и другие существенные события лечебного процесса. Такая система должна последовательно внедряться во всех медицинских организациях - государственных, муниципальных и частных - с учетом действующего законодательства, требований информационной безопасности, защиты персональных данных и разграничения доступа.

Частная форма собственности не должна означать освобождение от единых требований к медицинской документации, качеству помощи и обязательной отчетности. В то же время государственный контроль должен осуществляться в рамках законных полномочий и не превращаться в необоснованное вмешательство в деятельность учреждения. Цифровизация нужна не ради количества компьютеров и электронных форм, а ради прозрачности, ответственности и лучшего результата для пациента.

Кто должен отвечать за качество медицинской помощи?

Нередко обсуждение проблем здравоохранения сводится либо к критике отдельных врачей, либо к недостаточному финансированию системы. Но разве справедливо возлагать всю ответственность исключительно на медицинского работника, если учреждение испытывает дефицит кадров, оборудования или лекарств? Где проходит граница ответственности врача, главного врача и органов управления здравоохранением?

- Качество медицинской помощи - результат совместной ответственности, но эта ответственность не должна быть обезличенной. Врач отвечает за профессиональные решения, добросовестность, соблюдение клинических требований, информирование пациента и корректное ведение медицинской документации. Руководитель медицинской организации - за организацию работы, кадровое обеспечение, внутренний контроль качества, доступность необходимых ресурсов и функционирование системы закупок. Органы управления здравоохранением в пределах своих полномочий - за нормативное регулирование, финансирование, кадровую политику, организацию контроля и развитие инфраструктуры.

Если врач нарушает этику, требует незаконное вознаграждение или сознательно игнорирует клинические требования, ссылка на системные проблемы не должна автоматически освобождать его от ответственности. Но если медицинский работник не располагает необходимым оборудованием, лекарствами или подготовленной командой, необходимо оценивать и действия руководства, и своевременность управленческих решений, и фактическую обеспеченность учреждения.

Нам нужна не система поиска удобного виновного, а система установления причин и устранения недостатков. В ней должны сочетаться справедливое отношение к добросовестным специалистам, защита пациентов, объективное расследование ошибок и принципиальное реагирование на нарушения. Важнейший показатель зрелости здравоохранения - способность учиться на собственных ошибках, предупреждать их повторение и не допускать, чтобы административные или финансовые интересы преобладали над медицинскими показаниями.

Как вернуть и укрепить доверие общества?

В конечном счете пациент оценивает систему здравоохранения не только по наличию оборудования, современному интерьеру больницы или количеству опубликованных отчетов. Он оценивает ее по тому, как с ним разговаривают, насколько обоснованно назначают лечение, можно ли получить необходимую помощь без неформальных платежей и насколько честно организованы медицинские процессы. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы профессиональная репутация врача вновь стала безусловной ценностью, а доверие общества к медицине укреплялось?

- Прежде всего необходимо вернуть в центр системы здравоохранения человека - пациента, ради которого она существует. Для этого требуется последовательная работа по нескольким направлениям: обеспечение достойных условий труда медицинских работников, повышение качества подготовки и сертификации специалистов, регулярное обновление профессиональных знаний, соблюдение клинических руководств, развитие коллегиального принятия решений и внедрение прозрачных механизмов закупок.

Необходимо также совершенствовать электронную медицинскую документацию, обеспечить прослеживаемость лечебного процесса, развивать независимый контроль качества и создавать понятные механизмы рассмотрения обращений пациентов. При этом нельзя допускать, чтобы борьба с нарушениями подменялась недоверием ко всему медицинскому сообществу. Подавляющее большинство добросовестных врачей ежедневно выполняют тяжелую и ответственную работу, зачастую в непростых условиях. Их профессионализм необходимо поддерживать, а труд - уважать и справедливо оценивать. Но уважение к профессии не означает снисхождения к нарушениям. Напротив, высокая общественная миссия врача предполагает повышенные требования к его знаниям, нравственным качествам и ответственности.

Я убежден, что профессионализм и гуманизм должны быть неразделимы. Нельзя считать полноценным успехом технически безупречную операцию, если пациент подвергался унижению, введению в заблуждение или необоснованному финансовому давлению. Нельзя считать эффективной медицинскую организацию, если современное оборудование используется при непрозрачных закупках и отсутствии надлежащего контроля. И нельзя оценивать качество здравоохранения исключительно по финансовым показателям, не учитывая безопасность лечения, его результаты и удовлетворенность пациентов.

Профессор, если подвести черту нашему разговору, то можно сказать, что…

- … врачебная профессия основана на доверии, а доверие невозможно обеспечить одними декларациями. Оно формируется ежедневными поступками, профессиональной компетентностью, уважительным отношением к пациенту и прозрачностью всех этапов медицинской помощи.

Государственная поддержка здравоохранения должна сопровождаться ответственным использованием ресурсов, а современные технологии - строгим соблюдением клинических и этических требований. Сертифицированные специалисты, обоснованные медицинские решения, своевременные консилиумы, законные закупки зарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий, достоверная история болезни и единая электронная система управления должны стать взаимосвязанными элементами современной медицинской практики.

Профессионализм без нарушения этики и деонтологии, прозрачность закупок и безусловное соблюдение прав пациента способны существенно повысить доверие не только к конкретному врачу или медицинской организации, но и к системе здравоохранения в целом - а значит, укрепить доверие всего общества к медицине.

Врач должен оставаться человеком, которому доверяют самое дорогое - жизнь и здоровье. И это доверие необходимо ежедневно подтверждать знаниями, честностью, ответственностью и милосердием.