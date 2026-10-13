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Грузовик со скотом из Китая попал в ДТП на трассе Ош - Эркештам

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В Алайском районе Ошской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего скот из Китая в Узбекистан, погибли три головы крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Авария произошла 10 октября на 138-м километре автодороги Ош - Эркештам, в селе Уч-Добо. В результате опрокидывания одного из транспортных средств из 46 животных погибли три.

После происшествия инспекторы ветеринарной службы совместно с представителями районных органов ветеринарии, милиции и местной власти провели необходимые контрольные мероприятия.

Выживших 43 животных временно разместили в ближайшем загоне под наблюдением ветеринарных специалистов. 12 октября их повторно погрузили в грузовой автомобиль и отправили в Узбекистан.

Погибший скот захоронили на скотомогильнике, расположенном на территории полигона города Ош, с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.

В местах нахождения погибших животных также провели дезинфекцию.


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URL: https://www.vb.kg/462261
Теги:
Алайский район, ДТП, Ошская область, погибшие, животные, Минсельхоз
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