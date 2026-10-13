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В Суусамырской долине за незаконную рыбалку оштрафовали на 20 тысяч сомов

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В Суусамырской долине выявили факт незаконного вылова рыбы в период нереста. Нарушителю назначили штраф в размере 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Нарушение выявили инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора во время рейдовых мероприятий.

По данному факту составлен административный протокол. Кроме того, за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, предъявлен иск на сумму 2 020 сомов.

В министерстве напомнили о необходимости соблюдать правила рыболовства, особенно в период нереста, когда ограничения направлены на сохранение популяций рыб и поддержание природного баланса.


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URL: https://www.vb.kg/462267
Теги:
Минприродресурсов, Чуйская область, браконьерство
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