В Суусамырской долине за незаконную рыбалку оштрафовали на 20 тысяч сомов

В Суусамырской долине выявили факт незаконного вылова рыбы в период нереста. Нарушителю назначили штраф в размере 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Нарушение выявили инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора во время рейдовых мероприятий.

По данному факту составлен административный протокол. Кроме того, за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, предъявлен иск на сумму 2 020 сомов.

В министерстве напомнили о необходимости соблюдать правила рыболовства, особенно в период нереста, когда ограничения направлены на сохранение популяций рыб и поддержание природного баланса.