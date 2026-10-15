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В Бишкеке хотят построить этнографический музей с "Манас ааламы"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке планируют создать этнографический музей, частью которого станет музей "Манас ааламы", посвящённый эпосу "Манас". Об этом сообщил министр культуры Мирбек Мамбеталиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке.

Вопрос подняла депутат Токтобубу Ашымбаева во время обсуждения проекта республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Она поинтересовалась, какая работа ведётся по созданию музея "Манас ааламы", и предложила предусмотреть на него дополнительные средства.

По словам министра, сейчас готовится эскизный проект этнографического музея. После его завершения ведомство планирует обратиться в Министерство строительства для дальнейшей работы над проектом.

"По средним расчётам, будет израсходовано более 1 млрд сомов", - отметил Мамбеталиев.

На заседании также сообщили, что на сферу культуры в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено 13,4 млрд сомов. Однако отдельная сумма на строительство музейного комплекса в приведённых данных не уточняется.

Создание "Манас ааламы" рассматривается в составе более масштабного этнографического музея. Следующим этапом станет подготовка проектной документации и определение дальнейших шагов по реализации инициативы.


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URL: https://www.vb.kg/462286
Теги:
Манас, музей
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