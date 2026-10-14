В Ак-Босого продолжат строительство дороги после земельного спора

В жилмассиве Ак-Босого в Бишкеке продолжат строительство дороги, которому препятствовал спор вокруг земельного участка. Такое решение принято по итогам встречи мэра столицы Айбека Джунушалиева с местными жителями.

Как сообщили в мэрии, проведению дорожных работ препятствовал гражданин, претендующий на земельный участок. При этом вопрос наличия надлежащих правоустанавливающих документов на землю требует дополнительного изучения.

Во время встречи жители жилмассива, в том числе квартала № 70, поддержали продолжение строительства, отметив важность дороги для местного населения.

Отдельно обсуждалась судьба мечети, расположенной на спорном участке. Айбек Джунушалиев подчеркнул необходимость сохранения религиозного объекта с учетом его социальной значимости. Планируется передать мечеть в ведение Муфтията для дальнейшего использования по назначению.

По итогам встречи градоначальник поручил соответствующим службам проверить документы на земельный участок и дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Строительство дороги решено продолжить с соблюдением установленных норм и требований законодательства.