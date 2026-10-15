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Землю стоимостью более 484 млн сомов вернули муниципалитету Балыкчы

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В городе Балыкчы земельный участок площадью 30 гектаров, незаконно переданный в частную собственность, возвращён муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2018 году на основании постановления Кок-Мойнокского айыл окмоту участок на территории "Аэродрома" в свободной экономической зоне Балыкчы был передан ОсОО "Т." с нарушением требований законодательства.

После принятия мер прокурорского реагирования землю стоимостью 484 млн 263 тыс. сомов вернули в муниципальную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/462324
Теги:
Балыкчы, земельный участок, мэрия, прокуратура
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