Неуловимый обитатель гор попал в объектив инспекторов на Иссык-Куле

В горной местности Иссык-Кульской области сотрудники Минприроды заметили редкого снежного барса, архаров и горных козлов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Диких животных обнаружили сотрудники Иссык-Кульского регионального управления ведомства во время рейдовых мероприятий. Снежный барс и горные копытные находились в естественной среде обитания.

В министерстве отметили, что присутствие этих животных свидетельствует о богатом биологическом разнообразии региона и важности сохранения горных экосистем.

Подобные рейды проводятся для защиты мест обитания диких животных, предупреждения браконьерства и контроля за соблюдением природоохранных требований на особо охраняемых территориях.