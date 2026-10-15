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Неуловимый обитатель гор попал в объектив инспекторов на Иссык-Куле

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В горной местности Иссык-Кульской области сотрудники Минприроды заметили редкого снежного барса, архаров и горных козлов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Диких животных обнаружили сотрудники Иссык-Кульского регионального управления ведомства во время рейдовых мероприятий. Снежный барс и горные копытные находились в естественной среде обитания.

В министерстве отметили, что присутствие этих животных свидетельствует о богатом биологическом разнообразии региона и важности сохранения горных экосистем.

Подобные рейды проводятся для защиты мест обитания диких животных, предупреждения браконьерства и контроля за соблюдением природоохранных требований на особо охраняемых территориях.


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URL: https://www.vb.kg/462326
Теги:
Иссык-Кульская область, Красная книга, рейд, снежный барс, Минприродресурсов
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