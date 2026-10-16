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Сыймык Жапыкеев и Омурбек Суваналиев не сдали тест по кыргызскому языку

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- Алина Мамаева
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Потенциальные кандидаты на пост президента Кыргызстана Сыймык Жапыкеев и Омурбек Суваналиев не справились с обязательным испытанием на владение государственным языком. Экзаменационное тестирование проходило 8 октября в государственном учреждении "Кыргызтест", сообщают СМИ.

По действующим правилам, претендентам на высшую государственную должность необходимо продемонстрировать уровень B2 ("выше среднего"), набрав минимум по 60 баллов за каждую из частей экзамена: лексику и грамматику, чтение, устную речь и письмо.

Сыймык Жапыкеев успешно справился с большинством разделов, однако до проходного порога в письменной части ему не хватило пяти баллов. В комментарии для "Азаттыка" он выразил несогласие со rigor критериев проверки, отметив, что обучался на кыргызском языке и активно применял его в своей юридической и прокурорской практике. По его мнению, задания составлены на уровне требований к профессиональным филологам и литераторам, тогда как для политической деятельности достаточно свободно владеть языком. Он также заявил, что подобные нормы ограничивают права претендентов.

Бывший глава МВД Омурбек Суваналиев столкнулся с аналогичной проблемой: за письменный блок он получил 56 баллов, не добрав четырех баллов до нормы. При этом по лексике и грамматике он набрал 87 баллов, по чтению - 84, а за устную часть - 65. Политик подчеркнул, что требования уровня B2 завышены и рассчитаны скорее на научных работников, в то время как юристы и государственные деятели привыкли оперировать более простым языком. Определился ли он с повторной сдачей теста, Суваналиев пока не сообщил.


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URL: https://www.vb.kg/462356
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Омурбек Суваналиев, Сыймык Жапыкеев
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