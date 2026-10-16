Мэрия Бишкека выясняет обстоятельства ДТП с автобусом № 38

Мэрия Бишкека проводит служебное расследование по факту ДТП с участием муниципального автобуса № 38, который вечером 15 октября столкнулся с шестью автомобилями на проспекте Чуй. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По результатам проверки в отношении ответственных должностных лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Материалы служебного расследования направят в правоохранительные органы.

Напомним, авария произошла 15 октября около 20:40 в районе пересечения проспекта Чуй и улицы Лермонтова. Автобус маршрута № 38 столкнулся с шестью легковыми автомобилями.

По данным Управления патрульной службы милиции, в результате ДТП пострадали четыре человека. По предварительной информации ведомства, водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.