По решению президента 50 мест на концерте Шакиры выделили соцучреждениям

Для воспитанников и получателей социальных услуг трех стационарных социальных учреждений Кыргызстана выделили 50 мест на концерт колумбийской певицы Шакиры, состоявшийся 18 октября в Бишкеке. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Места были предоставлены по решению президента при поддержке Управления делами президента Кыргызстана. Благодаря инициативе подопечные социальных учреждений получили возможность посетить масштабное музыкальное мероприятие.

Как отмечают в ведомстве, особое внимание уделяется созданию равных возможностей для всех граждан независимо от жизненных обстоятельств и состояния здоровья.

Инициатива реализована в соответствии с принципом "Никто не останется позади", направленным на обеспечение участия всех категорий населения в культурной и общественной жизни страны.

В министерстве подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют социальной интеграции, укреплению принципов равенства и повышению доступности культурных событий.