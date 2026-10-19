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Счётная палата Кыргызстана отмечает 30-летие со дня образования

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 19 октября, в Бишкеке проходит торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию со дня образования Счётной палаты Кыргызстана.

В юбилейном мероприятии принимают участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, представители Жогорку Кенеша, руководство Счётной палаты, бывшие руководители ведомства и приглашённые гости.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев зачитал поздравительное обращение президента Кыргызстана Садыра Жапарова по случаю юбилея. Кроме того, он лично поздравил руководство, сотрудников и ветеранов Счётной палаты с этой знаменательной датой.

В своём выступлении глава кабмина подчеркнул значение государственного финансового контроля, обеспечения прозрачности бюджетных расходов и эффективного использования государственных средств. Он также отметил, что за три десятилетия Счётная палата прошла значительный путь становления и развития, заняв важное место в системе государственного аудита.

С поздравительной речью также выступил вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов. Он поздравил коллектив ведомства с 30-летием и пожелал сотрудникам дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Особое внимание вопросам дальнейшего развития Счётной палаты уделил бывший председатель ведомства Дамир Оскомбаев. В своём выступлении он поднял проблему кадровой обеспеченности и высокой нагрузки на сотрудников.

По его словам, численность работников Счётной палаты необходимо увеличивать, поскольку при существующем объёме работы становится всё сложнее соблюдать установленную периодичность проверок бюджетных организаций. Это, в свою очередь, может отрицательно сказываться на качестве аудита.

Обращаясь к молодым специалистам, бывший руководитель ведомства напомнил о высокой ответственности аудиторов и последствиях принимаемых ими решений.

"От качества ваших проверок, от вашего профессионализма, от честности, порядочности зависит судьба очень многих людей", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что материалы проверок Счётной палаты хранятся в Государственном архиве в течение 25 лет. По его мнению, это ещё одна причина ответственно относиться к подготовке документов и результатам аудиторской работы.

В завершение выступления бывший председатель пожелал нынешнему коллективу выдержки, терпения и профессиональных успехов, отметив, что работа аудиторов требует большой ответственности.

В рамках юбилейного мероприятия участникам также представили фильм об истории создания, становления и развития Счётной палаты Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/462397
Теги:
Адылбек Касымалиев, Счетная палата, юбилей, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, поздравление, кабмин
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