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ЦИК вынесла предупреждения четырем гражданам за преждевременную агитацию

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19 октября рабочая группа Центральной избирательной комиссии Кыргызстана рассмотрела нарушения порядка проведения предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ходе заседания были изучены случаи распространения агитационных материалов до начала установленного законом периода. Речь идет о публикациях в социальных сетях с призывами голосовать за определенных кандидатов или против них, а также об организации опросов и использовании их результатов для влияния на выбор избирателей.

По итогам рассмотрения предупреждения вынесены четырем активным пользователям социальных сетей: Залкарбеку Кудайбердиеву, Бахтияру Кыдыралиеву, Малику Исмаилбек уулу и Жыргалбеку Ибраимову.

Как сообщили в ЦИК, указанные граждане приняли замечания рабочей группы и выразили готовность удалить соответствующие публикации, а также воздерживаться от подобных действий в дальнейшем.

Центризбирком призвал граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей соблюдать требования избирательного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/462408
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, агитация, ЦИК
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