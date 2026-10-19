ЦИК вынесла предупреждения четырем гражданам за преждевременную агитацию

19 октября рабочая группа Центральной избирательной комиссии Кыргызстана рассмотрела нарушения порядка проведения предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ходе заседания были изучены случаи распространения агитационных материалов до начала установленного законом периода. Речь идет о публикациях в социальных сетях с призывами голосовать за определенных кандидатов или против них, а также об организации опросов и использовании их результатов для влияния на выбор избирателей.

По итогам рассмотрения предупреждения вынесены четырем активным пользователям социальных сетей: Залкарбеку Кудайбердиеву, Бахтияру Кыдыралиеву, Малику Исмаилбек уулу и Жыргалбеку Ибраимову.

Как сообщили в ЦИК, указанные граждане приняли замечания рабочей группы и выразили готовность удалить соответствующие публикации, а также воздерживаться от подобных действий в дальнейшем.

Центризбирком призвал граждан, представителей СМИ и пользователей социальных сетей соблюдать требования избирательного законодательства.