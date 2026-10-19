Кыргызстан рассматривает возможность закупки самолетов Boeing

19 октября в Самарканде министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с вице-президентом корпорации Boeing по международным операциям и политике Майком Шнабелем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной темой переговоров стали возможные поставки самолетов Boeing для кыргызстанских авиаперевозчиков и расширение сотрудничества с американской корпорацией в сфере гражданской авиации.

Особое внимание стороны уделили подготовке конкурентоспособных коммерческих предложений и условиям финансирования будущих закупок. В частности, обсуждалась возможность привлечения Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank).

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы развития технического обслуживания воздушных судов и авиационной инфраструктуры Кыргызстана.

Переговоры состоялись на полях министерской встречи "Центральная Азия - США" в формате C5+1.