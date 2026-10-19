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В Кыргызстане более 7 тысяч человек получают социальную помощь на дому

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане 773 социальных работника оказывают помощь на дому 7 027 гражданам, нуждающимся в поддержке. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, социальные услуги получают 4 484 одиноких пожилых гражданина и 2 543 человека с инвалидностью.

Специалисты посещают подопечных не реже двух раз в неделю по индивидуальному графику. В среднем на одного социального работника приходится от 8 до 12 человек. Продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

Граждан, нуждающихся в поддержке, выявляют на основании их письменных заявлений, а также обращений органов местного самоуправления, соседей и близких родственников.

Кроме того, в 2025 году указом президента Кыргызстана были введены 550 штатных единиц социальных работников для сопровождения детей, нуждающихся в государственной защите.

Их деятельность направлена на выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предупреждение насилия, профилактику социального сиротства и защиту прав детей.

В системе социальной поддержки предусмотрено 1 323 штатные единицы и должности социальных работников, включая 773 действующих специалиста по оказанию помощи на дому и 550 дополнительных единиц для сопровождения детей.

Министерство продолжает работу по расширению доступности социальных услуг и совершенствованию механизмов поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/462415
Теги:
дети, пожилые люди, Кыргызстан, Помощь, ЛОВЗ, Минтруда
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