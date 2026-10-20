В мэрии Бишкека рассказали о порядке оформления электронных ордеров

Мэрия Бишкека разъяснила порядок подачи заявок и получения ордеров через электронную информационную систему "Ордер". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По информации муниципального предприятия "Центр цифровых технологий", система позволяет оформлять необходимые документы в электронном виде, упрощая процедуру обращения за муниципальными услугами.
Для пользователей подготовлена видеоинструкция, в которой подробно показан порядок подачи заявки.
Кроме того, 27 октября 2026 года в 14:00 в зале заседаний мэрии Бишкека по адресу проспект Чуй, 168 состоится обучающее мероприятие по работе с системой.
К участию приглашаются представители бизнес-ассоциаций и другие заинтересованные лица. Для посещения необходимо заранее заполнить регистрационную форму.
Напомним, речь идёт об ордерах на проведение земляных, ремонтных и аварийно-ремонтных работ, в том числе связанных с прокладкой, ремонтом и подключением подземных инженерных коммуникаций.