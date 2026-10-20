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В мэрии Бишкека рассказали о порядке оформления электронных ордеров

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Мэрия Бишкека разъяснила порядок подачи заявок и получения ордеров через электронную информационную систему "Ордер". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По информации муниципального предприятия "Центр цифровых технологий", система позволяет оформлять необходимые документы в электронном виде, упрощая процедуру обращения за муниципальными услугами.

Для пользователей подготовлена видеоинструкция, в которой подробно показан порядок подачи заявки.

Кроме того, 27 октября 2026 года в 14:00 в зале заседаний мэрии Бишкека по адресу проспект Чуй, 168 состоится обучающее мероприятие по работе с системой.

К участию приглашаются представители бизнес-ассоциаций и другие заинтересованные лица. Для посещения необходимо заранее заполнить регистрационную форму.

Напомним, речь идёт об ордерах на проведение земляных, ремонтных и аварийно-ремонтных работ, в том числе связанных с прокладкой, ремонтом и подключением подземных инженерных коммуникаций.


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URL: https://www.vb.kg/462440
Теги:
земельный участок, Бишкек, мэрия
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