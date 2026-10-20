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В Бишкеке подросток сбил школьницу и протаранил две машины

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16 октября примерно в 13:30 на улице Троицкой в Бишкеке произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, который, по предварительным данным, незаконно завладел автомобилем BMW. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной службы милиции.

По информации ведомства, подросток 2009 года рождения, не имея водительского удостоверения, двигался на BMW в восточном направлении. Напротив дома № 66 он врезался сзади в припаркованный на обочине грузовик Howo.

После столкновения BMW сбил пешехода, находившегося на левой стороне дороги, затем врезался в припаркованный Toyota Land Cruiser и остановился.

В результате аварии пострадала подросток 2010 года рождения. Его доставили в Детскую клиническую больницу № 3 с закрытым переломом левой ноги и сотрясением головного мозга.

В УПСМ сообщили, что сотрудники патрульной милиции заметили автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для окружающих. Патрульные последовали за BMW и попытались остановить его.

В настоящее время сотрудники милиции собирают материалы по факту ДТП, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/462455
Теги:
ДТП, задержание, несовершеннолетние, Бишкек, автомобили
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