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Садыр Жапаров подписал указ о повышении социальных выплат

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о повышении с 1 января 2027 года размеров отдельных социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, государственные пособия детям с инвалидностью увеличатся с 8 до 11 тысяч сомов, или на 37,5%. Выплаты детям, потерявшим обоих родителей, вырастут с 6 до 8 тысяч сомов, а потерявшим кормильца – с 3 до 5 тысяч сомов.

Пособия пожилым гражданам повысятся на 50%. Также предусмотрено увеличение пенсий по инвалидности и пенсий детям, потерявшим кормильца.

Размер пособий матерям-героиням увеличится с 3 до 5 тысяч сомов. Кроме того, надбавки к их пенсиям вырастут с 1 до 5 тысяч сомов.

Повышение затронет и ежемесячные денежные компенсации участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий в Афганистане, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда и другим категориям граждан.

Дополнительные ежемесячные пособия пострадавшим и семьям погибших в результате событий в Аксыйском районе, Баткенской и Ошской областях увеличатся в среднем на 20%.

Отмечается, что отдельные денежные компенсации повышались в 2025 году, тогда как некоторые выплаты не пересматривались с 2010 года.

Финансирование предусмотрено за счёт республиканского бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/462483
Теги:
дети, пенсии, пособия, Кыргызстан, выплаты, Садыр Жапаров
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