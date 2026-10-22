Айбек Мусаев: Стандартизация - инструмент развития торговли между КР и КНР

По итогам августовской встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке было подписано 32 двусторонних документа. Среди них - важный шаг в сфере технического регулирования: План действий на 2026–2028 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании в области стандартизации.

Документ подписан между Центром по стандартизации и метрологии ("Кыргызстандарт") при Министерстве экономики и коммерции КР и Государственной администрацией по регулированию рынка КНР. О том, какую практическую пользу принесет это соглашение отечественному бизнесу и экономике, в интервью газете "Шелковый путь. Культурное развитие" рассказал директор "Кыргызстандарта" Айбек Мусаев.

- Айбек Мусаевич, расскажите подробнее о подписанном документе. В чем его главная суть?

- План действий на 2026–2028 годы - это конкретный практический шаг в укреплении сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в области стандартизации. Сам базовый Меморандум о взаимопонимании между "Кыргызстандартом" и китайскими коллегами был подписан еще в 2019 году. Новый документ определяет четкие ориентиры совместной работы на ближайшие три года и переводит ранее достигнутые договоренности в практическую плоскость.

- Каковы ключевые направления этого плана?

- В первую очередь работа будет сосредоточена на обмене информацией о национальных стандартах, проведении их сравнительного анализа, а также на организации обучающих семинаров и консультаций по вопросам гармонизации требований. Запланирован постоянный обмен опытом между профильными специалистами. Разумеется, вся эта деятельность будет осуществляться в строгом соответствии с национальными законодательствами и полномочиями ведомств обеих стран.

- Какую практическую выгоду от этого получит Кыргызстан?

- Для кыргызских специалистов открывается прямой доступ к актуальной информации о стандартах и требованиях Китайской Народной Республики. В свою очередь, китайские эксперты смогут глубже изучить национальную систему стандартизации Кыргызстана.

Для нас принципиально важно, чтобы сотрудничество было максимально практичным. Регулярный обмен данными позволит эффективнее применять стандарты, повысит качество нашей нормативной базы и создаст более понятные и прозрачные условия для участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, взаимодействие с ключевыми партнерами позволяет совершенствовать отечественные требования с учетом передового мирового опыта.

- Означает ли подписание документа автоматическое взаимное признание стандартов двух стран?

- Нет, автоматического взаимного признания национальных стандартов этот план не предусматривает. Вопрос применения тех или иных требований регулируется национальным законодательством каждого государства. Главная задача Плана действий - создать надежный механизм постоянного информационного обмена, сравнительного анализа и регулярного профессионального диалога между ведомствами.

- Почему Китай является столь важным партнером для Кыргызстана в этой сфере?

- КНР - один из главных торгово-экономических партнеров нашей страны. По этой причине системное взаимодействие в области стандартизации имеет прямое значение для экономики. Чем лучше производители, поставщики и экспортеры знают требования рынков обеих стран, тем быстрее и эффективнее развиваются торговые связи. Поэтому стандартизация - это не просто сугубо технический вопрос, а реальный инструмент развития экономического сотрудничества.

- Как бы вы в целом оценили значение этого соглашения для вашего ведомства?

- Это еще один важный шаг на пути укрепительного диалога между Кыргызстаном и Китаем. Для "Кыргызстандарта" принципиально важно, что в Плане действий четко зафиксированы конкретные ориентиры работы. Создается прочная основа для профессиональных контактов, которая позволит нам своевременно отслеживать мировые тренды в сфере стандартизации и внедрять лучшие практики.

Автор: Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg