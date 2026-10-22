Леса Арстанбапа могут стать природным наследием мирового значения

Кыргызстанские учёные вновь выступили с инициативой включить ореховые леса Арстанбапа, расположенные в Джалал-Абадской области, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению исследователей, уникальная природная территория нуждается в усиленной защите, поскольку её площадь постепенно сокращается, а антропогенная нагрузка продолжает расти.

Увеличение численности населения, расширение землепользования, использование лесных ресурсов и заготовка дров создают дополнительные угрозы для экосистемы. Учёные считают, что международное признание природной ценности Арстанбапа позволит привлечь внимание к проблемам его сохранения.

Кандидат географических наук Толкунбек Асыкулов, участвовавший в масштабных кыргызско-немецких исследованиях ореховых лесов в 2003–2006 годах, рассказал о результатах научной работы, причинах, по которым первоначальная инициатива не была реализована, и перспективах её возобновления.

-Толкунбек Асыкулович, около 20 лет назад вы участвовали в масштабных исследованиях ореховых лесов Арстанбапа. Каких результатов удалось добиться и рассматривалась ли уже тогда возможность включения этой территории в Список всемирного наследия ЮНЕСКО?

- Да, мы проводили исследования с 2003 по 2006 год, почти четыре года. Это была большая и сложная научная работа, финансируемая немецким фондом VolkswagenStiftung, который оказывает значительную поддержку научным исследованиям.

В разработке проекта участвовали три немецких университета: Грайфсвальдский, Гамбургский и Свободный университет Берлина. Позднее к ним присоединились географический факультет Кыргызского национального университета, Ошский государственный педагогический институт (ныне Ошский государственный педагогический университет) и Ошский технологический университет.

Исследования охватывали обширные территории южного Кыргызстана. Мы изучали не только биологические особенности ореховых лесов, но и социально-экономические факторы, влияющие на их состояние, в том числе воздействие человеческой деятельности.

В проекте участвовали известные немецкие и кыргызстанские учёные, среди которых Михаэль Зукков, Биймырза Токторалиев, а также молодые исследователи из обеих стран. Немецкие специалисты Хаген Готтшлинг и Маттиас Шмидт занимались научными исследованиями, к работе привлекались докторанты и магистранты. С кыргызстанской стороны в проекте участвовал, в частности, Исабек Аматов, работавший над научной диссертацией.

Мы сформировали исследовательские группы, в состав которых входили профессора, докторанты, магистранты и студенты. Изучались ландшафты, почвы, водные ресурсы, растительность и состояние лесных массивов. Параллельно проводились опросы местных жителей, чтобы выяснить, как население использует природные ресурсы и какие изменения происходят в окружающей среде.

Основные исследования проходили в районах Арстанбапа, Кызыл-Ункура и Кара-Алмы. Мы изучали как территории, покрытые ореховыми лесами, так и прилегающие участки, включая места произрастания преимущественно ореховых деревьев.

В ходе работы были выявлены серьёзные экологические проблемы. Постепенно возникла идея создания особо охраняемых природных территорий. В дальнейшем в этом регионе был создан Дашманский государственный природный заповедник.

К завершению проекта мы располагали значительными научными материалами, которые могли стать основой для обращения в ЮНЕСКО.

Рассматривались два направления. Первое предполагало включение ореховых лесов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, второе - создание биосферного резервата в рамках программы "Человек и биосфера".

К сожалению, реализовать эти планы тогда не удалось. В 2005–2006 годах в Кыргызстане происходили серьёзные политические изменения, ситуация была нестабильной, и инициатива постепенно отошла на второй план.

Сейчас мы вместе с Исабеком Аматовым намерены вновь поднять этот вопрос. За прошедшие годы проблема не утратила актуальности. Напротив, площадь ореховых лесов постепенно сокращается, а воздействие человека усиливается.

Ещё во время наших исследований мы наблюдали практически полное исчезновение некоторых кустарников, произраставших среди ореховых деревьев. Это свидетельствовало о серьёзных изменениях в экосистеме. Сегодня необходимость её защиты становится ещё более очевидной.

- Что даст Кыргызстану включение ореховых лесов Арстанбапа в Список всемирного наследия ЮНЕСКО? Как это может повлиять на сохранение природы?

- Наши ореховые леса представляют собой уникальный биологический ресурс. Естественные ореховые леса встречаются далеко не везде, и для Кыргызстана они имеют особую природную ценность.

У нас есть Иссык-Куль, которым мы по праву гордимся. Это природное богатство северной части страны. На юге таким же достоянием являются ореховые леса Арстанбапа.

Иссык-Куль включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Благодаря этому регион привлекает внимание международного научного сообщества. Здесь реализуются различные природоохранные и исследовательские проекты, развивается сотрудничество с зарубежными организациями.

Мы, кыргызстанцы, понимаем, насколько важно сохранять наши горы, озёра и леса. Но почему бы не привлечь к этой задаче внимание всего мира?

Признание ЮНЕСКО имеет большое значение. Речь не идёт о том, что международная организация автоматически выделит средства на охрану ореховых лесов. Прежде всего, это признание их исключительной природной ценности на международном уровне.

Такой статус может привлечь внимание зарубежных исследователей, экологических организаций и потенциальных партнёров. Появятся дополнительные возможности для реализации природоохранных проектов, проведения научных исследований и привлечения поддержки.

Самое главное, мировое сообщество будет воспринимать ореховые леса Арстанбапа как природное достояние, которое необходимо сохранить.

- Насколько важна поддержка зарубежных учёных для возобновления этой инициативы? И какой помощи вы ожидаете от государственных органов Кыргызстана?

- Я думаю, наши власти тоже понимают важность сохранения уникальных природных объектов.

Например, в Кыргызстане большое внимание уделяется защите снежного барса. Проводилась информационно-просветительская работа, поднимались вопросы сохранения этого редкого животного. Впоследствии президент подписал указ о признании снежного барса национальным символом Кыргызстана.

Если снежный барс является одним из символов нашего животного мира, то ореховые леса могут стать таким же символом растительного богатства страны.

Это уникальная экосистема, которая нуждается в особой защите. Было бы правильно рассмотреть возможность признания ореховых лесов ещё одним природным символом Кыргызстана.

Поддержка государства, экологических организаций и международного научного сообщества могла бы придать этой работе серьёзный импульс.

Что касается зарубежных учёных, мы рассчитываем на их участие. Рекомендации специалистов, имеющих опыт международных исследований, могут сыграть важную роль при подготовке необходимых материалов.

Мы до сих пор поддерживаем связь с немецкими коллегами, которые участвовали в исследованиях ореховых лесов. Когда инициатива перейдёт к практической реализации, намерены пригласить их к сотрудничеству.

Совместная работа кыргызстанских и зарубежных специалистов позволит подготовить более убедительное научное обоснование природной ценности этой территории.

Однако необходимо понимать, что сама инициатива пока находится на начальном этапе.

Сегодня проблемы ореховых лесов становятся всё серьёзнее. Население растёт, увеличивается количество людей, использующих земельные и лесные ресурсы, усиливается нагрузка, связанная с заготовкой дров.

Поэтому мы не должны ждать, пока ЮНЕСКО присвоит территории международный статус. Защищать леса необходимо уже сейчас.

Для этого нужно продолжать научные исследования, изучать современное состояние экосистемы и отслеживать происходящие изменения.

Если при подготовке заявки потребуется сравнить результаты исследований 2003–2006 годов с нынешней ситуацией, мы должны располагать соответствующими научными данными.

Важно заранее сформировать необходимую исследовательскую базу, чтобы можно было объективно оценить изменения, произошедшие за последние два десятилетия.

- Проводятся ли сейчас исследования ореховых лесов Арстанбапа? Какие научные работы необходимы для продвижения инициативы?

- Насколько мне известно, в настоящее время не реализуется столь же масштабный международный исследовательский проект, каким был наш в 2003-2006 годах.

Вместе с тем на этой территории работали зарубежные природоохранные организации, в том числе Fauna & Flora International. Определённую поддержку исследовательской деятельности оказывало и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Кроме того, в южном отделении Национальной академии наук Кыргызстана работают специалисты, занимающиеся изучением лесных экосистем. Среди них Исабек Аматов и другие опытные исследователи.

Результаты их научной деятельности необходимо использовать при подготовке материалов для ЮНЕСКО.

Возможно, потребуется организовать новый крупномасштабный проект, который позволит комплексно изучить современное состояние ореховых лесов.

Мы только начинаем вновь поднимать этот вопрос, но считаем важным довести инициативу до практической реализации.

Для этого необходимо развивать сотрудничество с местными и зарубежными экологическими организациями, научными учреждениями и специалистами.

Большую роль могут сыграть молодые исследователи. Подготовка дипломных, магистерских и докторских работ, посвящённых проблемам ореховых лесов, позволит получить новые данные и предложить научно обоснованные решения.

Чем больше мы будем знать о состоянии этой уникальной экосистемы, тем эффективнее сможем её защищать.

Наша главная задача заключается не только в получении международного признания, но прежде всего в сохранении ореховых лесов Арстанбапа для будущих поколений.

Беседовал Асанбек Каракозуев.