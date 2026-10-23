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Сотрудничество Китая со странами ЦА открывает новые возможности для ШОС

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- Нина Ничипорова
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Сотрудничество между странами Центральной Азии и Китаем уже приносит плодотворные результаты, и его дальнейшее углубление откроет дополнительные возможности для развития Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявила директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского Славянского университета Гузель Майтдинова в интервью Синьхуа.

По словам эксперта, в последние годы взаимодействие государств Центральной Азии и Китая становится все более тесным, что наиболее заметно отражается в росте взаимной торговли: в 2025 году торговый оборот центральноазиатских стран с Китаем впервые в истории превысил отметку в 100 млрд долларов США. Кроме того, между двумя сторонами установлен механизм регулярного политического диалога, расширена транспортная взаимосвязанность, ведется промышленная и технологическая кооперация, в общую повестку включены экологические и гуманитарные вопросы.

"Для ШОС углубление этих связей создает возможность расширить направления деятельности, соединив безопасность с экономическим развитием, цифровой трансформацией, энергетикой, экологической устойчивостью и развитием человеческого капитала", - подчеркнула Гузель Майтдинова. Она уверена, что при соблюдении принципов взаимной выгоды, уважения интересов друг у друга и выработки консенсуса сотрудничество Центральной Азии и Китая может стать важным фактором укрепления региональной устойчивости и построения тесно связанного евразийского пространства.

На взгляд эксперта, саммит ШОС, состоявшийся в китайском городе Тяньцзинь в 2025 году, имел большое значение для развития ШОС и взаимодействия Китая и стран Центральной Азии в рамках организации. В ходе саммита была утверждена Стратегия развития ШОС до 2035 года и были учреждены четыре центра безопасности: Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Центр информационной безопасности, Центр по противодействию транснациональной организованной преступности и Антинаркотический центр. Было принято решение о создании Банка развития ШОС. Члены организации также выразили готовность укреплять сотрудничество в таких сферах, как энергетика, зеленая промышленность, цифровая экономика, искусственный интеллект и научно-технические инновации.

"Эти решения создают институциональные предпосылки для расширения деятельности организации до более комплексной повестки регионального развития", - подчеркнула Гузель Майтдинова, добавив, что они также будут способствовать более продуктивному сопряжению инициатив государств Центральной Азии и Китая на ряде взаимосвязанных направлений.

В этом году отмечается 25-летие основания ШОС. Как указала Гузель Майтдинова, за прошедшие четверть века организация сформировала многоуровневую систему межгосударственного взаимодействия, в рамках которой вопросы безопасности рассматриваются во взаимосвязи с экономическим развитием и гуманитарными обменами. На фоне глубоких изменений международной обстановки ШОС становится не только площадкой регионального диалога и координации вопросов безопасности, но и значимым механизмом согласования интересов государств в формирующемся многополярном миропорядке.

Эксперт отметила, что "шанхайский дух", которого совместно придерживаются все члены ШОС, следует рассматривать как идейную основу организации и как особую модель межгосударственных отношений, сформировавшуюся в условиях поиска странами региона новых механизмов обеспечения безопасности и сотрудничества. Ведомая этим духом, организация продолжает развиваться и укрепляться, превращая многосторонний диалог в конкретные результаты межгосударственного взаимодействия.

"Шанхайский дух" представляет собой одновременно политический принцип и дипломатическую практику. Его содержание раскрывается через шесть взаимосвязанных принципов: взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, консультации, уважение культурного многообразия и стремление к совместному развитию", - констатировала Гузель Майтдинова. По ее убеждению, эти принципы предлагают альтернативу логике блокового противостояния и политического принуждения, создавая основу для взаимодействия государств с различными политическими системами, экономическими возможностями и внешнеполитическими приоритетами.


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URL: https://www.vb.kg/462491
Теги:
Китай, Центральная Азия, сотрудничество, ШОС
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