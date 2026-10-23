Турецкая SIBA Hydropower Engineering открыла филиал в Кыргызстане

В Бишкеке состоялась финансовая встреча KYRGYZ HYDRO 2026, посвященная привлечению инвестиций для строительства и развития малых гидроэлектростанций в Кыргызстане. Организаторами специализированной площадки выступили Ассоциация электростанций возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики и турецкая инжиниринговая компания SIBA Hydropower Engineering, которая представила международный опыт в сфере гидроэнергетики, проектирования и развития водной инфраструктуры.

Мероприятие объединило ключевых игроков рынка: представителей банковского сектора, коммерческих банков, инвестиционных и климатических фондов, а также девелоперов, инвесторов и владельцев действующих малых ГЭС. В центре внимания участников оказались практические вопросы финансирования гидроэнергетических проектов через лизинговые инструменты и кредитные линии, условия долгосрочного инвестирования, а также современные механизмы оценки и минимизации рисков.

Особый интерес участников вызвала презентация международного опыта компании SIBA Hydropower Engineering со штаб-квартирой в Анкаре. Имея в портфеле более 150 реализованных проектов совокупной мощностью свыше 12 000 МВт и штат из более чем 50 квалифицированных специалистов, турецкая компания специализируется на проектировании ГЭС, плотин, водохранилищ, ирригационных сетей, систем питьевого водоснабжения и сооружений для защиты от паводков. Среди знаковых объектов компании - водопропускное сооружение Zengilan Weir в Азербайджане, возведенное в 2022–2024 годах. Качество и безопасность услуг SIBA подтверждены международными сертификатами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Важным шагом для укрепления позиций в регионе стало открытие филиала SIBA Hydropower Engineering в Кыргызстане в сентябре 2026 года. Это создает фундамент для прямого сотрудничества с местными партнерами и трансфера передовых технологий в страны Центральной Азии.

Деловая программа KYRGYZ HYDRO 2026 включила панельные дискуссии и B2B-встречи с участием ведущих игроков отрасли, среди которых GUGLER Water Turbines GmbH, Green Energy, Intek, Orta Asia Investment Holding, Integra Engineering Group и руководство Кайнама ГЭС. Для Кыргызстана, обладающего колоссальным гидроэнергетическим потенциалом, сочетание доступных финансовых механизмов и опыта международных инженерных компаний станет ключевым драйвером роста малой гидроэнергетики.