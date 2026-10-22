Айгуль Жапарова посетила детский реабилитационный центр в Самарканде

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова приняла участие в открытии специализированного детского сада с реабилитационным центром IMKON в Самарканде. Вместе с ней учреждение посетили первые леди Узбекистана, Ливана, Пакистана, Турции, Зимбабве и другие высокие гости. Об этом сообщает пресс-служба первой леди.

Открытие состоялось в рамках Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" и II Международного конгресса по детской онкологии.

В Узбекистане действует сеть государственных специализированных дошкольных учреждений с реабилитационными центрами IMKON. В них дети получают дошкольное образование, коррекционно-педагогическую помощь, психологическое сопровождение и комплексную реабилитацию.

Центры работают по двум направлениям. Первое предназначено для детей от 2 до 7 лет и объединяет обучение с индивидуальными коррекционными и реабилитационными занятиями. Второе предусматривает амбулаторную реабилитацию детей от 2 до 18 лет в сопровождении родителей или законных представителей.

Во время посещения гостям показали условия, созданные для детей, и рассказали о применяемых методах реабилитации. Среди них лечебная физкультура, акватерапия, развитие мелкой моторики, сенсорная интеграция, музыкальная терапия и сказкотерапия.

В настоящее время в Узбекистане действуют пять таких учреждений. Их деятельность полностью финансируется из государственного бюджета.

Айгуль Жапарова и другие гости ознакомились с работой центра, побеседовали с сотрудниками и высоко оценили созданные условия.

В завершение встречи дети вручили гостям памятные подарки, изготовленные своими руками.