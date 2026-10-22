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Кыргызстан получит поддержку ЕС для защиты редких животных и растений

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане и других странах Центральной Азии в течение пяти лет будут реализовываться природоохранные проекты, направленные на сохранение редких видов животных и растений, защиту горных экосистем и поддержку местных экологических организаций.

Об этом сообщает международная природоохранная организация Fauna & Flora.

Фонд партнёрства по сохранению критически важных экосистем (CEPF) заключил соглашение с Fauna & Flora о реализации новой программы по защите биоразнообразия гор Центральной Азии. Основным донором выступает Европейский союз.

Программа охватит горные территории семи стран: Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Афганистана и Туркменистана.

Особое внимание будет уделено сохранению природных экосистем Памира и Тянь-Шаня. Общая площадь этого региона составляет около 860 тысяч квадратных километров. Здесь обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, включая сурка Мензбира, степного орла, семиреченского лягушкозуба, переднеазиатского леопарда, джейрана и более 20 видов редких тюльпанов.

По данным природоохранных организаций, основными угрозами для биоразнообразия региона остаются сокращение естественной среды обитания животных, незаконная деятельность в отношении дикой природы, нерациональное использование природных ресурсов и изменение климата.

В рамках программы местные неправительственные и общественные организации смогут получать малые гранты на реализацию природоохранных инициатив. Помимо финансовой поддержки предусмотрены обучение специалистов, обмен опытом, техническая помощь и развитие сотрудничества между экологическими организациями.

Посол Европейского союза в Кыргызстане Реми Дюфло подчеркнул важность сохранения горных экосистем для благополучия населения.

"Охрана биоразнообразия является ключевым компонентом Европейского зелёного курса. Здоровое биоразнообразие - это здоровые люди, продовольственная и водная безопасность. Мы гордимся тем, что поддерживаем эту важную инициативу в горных регионах Кыргызстана", - отметил он.

По словам руководителя региональной команды Fauna & Flora Убайда Гуламадшоева, важнейшая задача программы заключается в укреплении местных природоохранных организаций.

"Охрана природы наиболее эффективна и устойчива, когда ею занимаются местные жители в интересах местного населения", - подчеркнул он.

В течение следующих пяти лет Fauna & Flora будет координировать реализацию программы на региональном уровне, содействуя развитию местных экологических инициатив и укреплению сотрудничества между природоохранными организациями, государственными структурами и частным сектором.

Fauna & Flora работает в Центральной Азии более 25 лет. Новая программа продолжит ранее начатую деятельность по сохранению биоразнообразия региона.


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URL: https://www.vb.kg/462507
Теги:
Центральная Азия, экология, Европейский союз, Кыргызстан, животные
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