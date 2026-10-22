Погода
$ 87.37 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

В Кыргызстане обновили правила регистрации и перерегистрации СМИ

243  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство юстиции Кыргызстана завершило формирование нового Реестра средств массовой информации, в который внесены сведения о 2 959 изданиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр находится в открытом доступе. Пользователи могут проверить, зарегистрировано ли то или иное СМИ, а также узнать, занято ли выбранное наименование перед подачей документов на регистрацию.

Одновременно Минюст обновил порядок государственной регистрации средств массовой информации. Теперь свидетельство о регистрации предоставляется в электронном виде и доступно для скачивания на сайте ведомства.

При этом перерегистрация СМИ требуется только в двух случаях: при смене учредителя или наименования. Если изменились другие сведения, необходимо уведомить Министерство юстиции в течение 30 календарных дней.

Также сокращён срок внесения сведений в Реестр с семи до трёх рабочих дней. Выписку из Реестра можно получить в течение семи рабочих дней.

Новые правила введены в рамках реализации постановления Кабинета министров от 10 апреля 2026 года № 241, которым утверждено положение о порядке государственной регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ.

Ссылки на Реестр и обновлённые правила опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства юстиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462509
Теги:
Министерство юстиции, СМИ, Кыргызстан, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  