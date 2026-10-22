В Кыргызстане обновили правила регистрации и перерегистрации СМИ

Министерство юстиции Кыргызстана завершило формирование нового Реестра средств массовой информации, в который внесены сведения о 2 959 изданиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр находится в открытом доступе. Пользователи могут проверить, зарегистрировано ли то или иное СМИ, а также узнать, занято ли выбранное наименование перед подачей документов на регистрацию.

Одновременно Минюст обновил порядок государственной регистрации средств массовой информации. Теперь свидетельство о регистрации предоставляется в электронном виде и доступно для скачивания на сайте ведомства.

При этом перерегистрация СМИ требуется только в двух случаях: при смене учредителя или наименования. Если изменились другие сведения, необходимо уведомить Министерство юстиции в течение 30 календарных дней.

Также сокращён срок внесения сведений в Реестр с семи до трёх рабочих дней. Выписку из Реестра можно получить в течение семи рабочих дней.

Новые правила введены в рамках реализации постановления Кабинета министров от 10 апреля 2026 года № 241, которым утверждено положение о порядке государственной регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ.

Ссылки на Реестр и обновлённые правила опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства юстиции.