Как искусственный интеллект помогает изучать тюркское наследие

В Кыргызстане международная археологическая экспедиция обнаружила ранее неизвестное каменное изваяние тюркского времени, сохранившееся в первоначальном археологическом контексте. Находка стала одним из результатов экспедиционного сезона 2026 года научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета.

Об этом сообщили представители центра на пресс-конференции, посвящённой итогам летних археологических исследований.

Экспедиция в Кыргызстане проходила под руководством заведующего кафедрой археологии и этнографии АлтГУ, профессора Алексея Тишкина. Учёные исследовали каменные изваяния и археологические памятники тюркского времени.

По словам Тишкина, одной из задач центра является не только изучение, но и сохранение и популяризация историко-культурного наследия тюркских народов.

"Каменные изваяния и оградки тюркского времени – это действительно очень мощный историко-культурный пласт, требующий специального изучения", – отметил учёный.

Исследователи применяют фотограмметрию для создания цифровых моделей археологических объектов. В дальнейшем они будут представлены в виртуальном музее "Большой Алтай – родина тюрков".

Для изучения изображений на каменных изваяниях учёные также используют математические методы обработки изображений и элементы искусственного интеллекта. По словам Алексея Тишкина, разработанная и запатентованная методика многоуровневой обработки текстур позволяет обнаруживать детали, которые невозможно увидеть невооружённым глазом.

Всего в 2026 году центр организовал пять международных археологических экспедиций. Три проходили в Алтайском крае и Республике Алтай, ещё две – в Кыргызстане и Казахстане.

В Алтайском крае археологи исследовали элитный курган пазырыкской культуры, обнаружив сохранившиеся части погребения, кости лошади и фрагменты керамической посуды.

В Казахстане учёные нашли редкий железный боевой топор, фрагменты кольчуги, наконечники стрел и детали конской упряжи.

В Республике Алтай на памятнике Бике-9 обнаружена миниатюрная каменная оградка, предположительно относящаяся к периоду Первого тюркского каганата.

Директор центра "Большой Алтай" Юлия Лысенко сообщила, что международное научное сотрудничество продолжает расширяться. Сегодня с центром взаимодействуют около 70 университетов стран Центральной Азии, не считая российских партнёров.

Одним из важных направлений остаётся сотрудничество с Кыргызстаном. Совместно с Кыргызским Национальным Университетом имени Ж. Баласагына реализована программа дополнительного профессионального образования, которую прошли более 70 учителей. Для школьников Бишкека также организован конкурс "Большой Алтай в истории кыргызского народа".

В дальнейшем центр планирует расширять международные исследования, развивать археологический туризм и продолжать цифровизацию исторических памятников.