Бекешев согласился доработать законопроект о выезде детей за границу

В Кыргызстане планируют объединить две законодательные инициативы, касающиеся выезда несовершеннолетних за границу без согласия второго родителя. Обе инициативы одобрены профильным комитетом Жогорку Кенеша в первом чтении. Теперь предстоит определить, как упростить временный выезд детей на лечение, обучение и другие мероприятия, одновременно предусмотрев гарантии от незаконного вывоза несовершеннолетних за рубеж.

Вопрос о порядке выезда детей за пределы Кыргызстана особенно актуален для семей, в которых родители разведены или проживают раздельно. Если один из родителей не участвует в воспитании ребёнка, находится за границей, не выходит на связь или отказывается давать согласие на поездку, второй может столкнуться с необходимость обращения в суд. Это требует времени, дополнительных расходов и иногда приводит к тому, что ребёнок не успевает выехать на лечение, обучение или международные соревнования.

В то же время упрощение процедуры требует дополнительных гарантий. В случае семейного конфликта существует риск, что один из родителей воспользуется возможностью вывезти ребёнка за границу, а затем не вернёт его в Кыргызстан. В такой ситуации могут пострадать не только права второго родителя, но и интересы самого несовершеннолетнего.

Именно необходимость найти баланс между этими обстоятельствами стала причиной рассмотрения двух законодательных инициатив.

20 октября 2026 года Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил в первом чтении два законопроекта, касающихся порядка выезда несовершеннолетних за границу.

Первый документ инициирован депутатом Дастаном Бекешевым. Он предусматривает изменение порядка выезда детей с одним из родителей без нотариально удостоверенного согласия второго.

Второй законопроект, инициированный председателем Кабинета министров, предлагает специальный механизм временного выезда несовершеннолетних для конкретных целей: лечения, участия в олимпиадах, культурных и образовательных мероприятиях, а также спортивных соревнованиях.

По итогам обсуждения было предложено объединить обе инициативы, взяв за основу законопроект Кабинета министров, и доработать документ ко второму чтению.

При этом первоначальная инициатива Бекешева предусматривала возможность выезда ребёнка в том числе на постоянное место жительства. В процессе обсуждения возник вопрос о необходимости дополнительных гарантий, которые позволили бы предотвратить злоупотребления и защитить права второго родителя.

В связи с этим корреспондент VB.KG обратилась к одному из инициаторов законодательных изменений - депутату Дастану Бекешеву - за комментарием о дальнейшей судьбе его инициативы и необходимости доработки документа.

"В моей версии закона была возможность выезда на постоянное место жительства. Но, посовещавшись, я всё-таки согласился с Министерством юстиции. Единственное - теперь дорабатывать сам законопроект нужно Министерству юстиции, потому что те риски, которые вы отметили, на самом деле есть.

В целом нужно сделать так, чтобы дети могли выезжать, но при этом не должно быть злоупотреблений, когда муж с женой поругался, забрал ребёнка, вылетел куда-то с ним - и всё, исчез. Нет, такого мы тоже не хотим допускать. Эти риски в законопроекте есть, ко второму чтению, я думаю, мы их устраним".

Таким образом, депутат подтвердил необходимость доработки инициативы с учётом возможных рисков. При этом он подчеркнул важность сохранения самой возможности выезда детей за границу и недопущения ситуаций, когда эта процедура используется для нарушения прав второго родителя.

Что именно предусматривают рассматриваемые законопроекты и какие положения предстоит проработать перед дальнейшим рассмотрением документа?

В каких случаях хотят упростить выезд детей за границу

Одна из основных задач законодательных изменений - устранить ситуации, когда отсутствие согласия второго родителя препятствует поездке ребёнка, несмотря на наличие объективных оснований для выезда.

Например, ребёнку может потребоваться лечение в зарубежной клинике, участие в международной олимпиаде или спортивном соревновании. Семья также может получить приглашение от образовательного учреждения либо планировать поездку к родственникам.

Если второй родитель отказывается оформлять согласие, не выходит на связь или его местонахождение неизвестно, процедура получения разрешения может затянуться.

В обосновании законодательных предложений отмечается, что подобные обстоятельства способны ограничивать возможности несовершеннолетних и создавать дополнительную нагрузку на родителей, которые фактически самостоятельно занимаются воспитанием детей.

Отдельная проблема возникает в случаях, когда согласие на выезд становится инструментом давления между бывшими супругами. При этом последствия конфликта отражаются прежде всего на ребёнке.

Предлагаемые изменения должны упростить процедуру в предусмотренных законом случаях, но не отменить необходимость защиты интересов несовершеннолетнего.

Что предусматривает законопроект Кабинета министров

Второй законопроект предлагает механизм, при котором в определённых случаях согласие второго родителя на временный выезд ребёнка может быть заменено специальной нотариальной процедурой.

В частности, рассматривается возможность оформления нотариального обязательства о возвращении несовершеннолетнего в Кыргызстан. Родитель, вывозящий ребёнка, должен будет подтвердить обязанность вернуть его после завершения поездки.

Дополнительным условием предлагается сделать представление документов, подтверждающих цель выезда. В зависимости от ситуации это могут быть документы медицинских организаций, образовательных учреждений или спортивных организаций.

Такой подход призван обеспечить возможность временного выезда по обоснованным причинам и одновременно снизить риск использования упрощённой процедуры для незаконного вывоза ребёнка на постоянное место жительства за рубежом.

При этом конкретные условия применения механизма и порядок проверки документов должны быть закреплены в окончательной редакции законопроекта.

Важно учитывать, что нотариальное обязательство само по себе не гарантирует возвращения ребёнка. Поэтому при дальнейшей проработке документа необходимо определить, какие правовые последствия наступят в случае нарушения обязательства и какие меры защиты будут доступны заинтересованным лицам.

Как предлагается учитывать задолженность по алиментам

Отдельное положение инициативы касается случаев, когда один из родителей длительное время уклоняется от исполнения обязательств по содержанию ребёнка.

Согласно предложению, документально подтверждённая задолженность по алиментам сроком более одного года может стать основанием для применения специальной процедуры временного выезда несовершеннолетнего.

Предполагается, что в таких обстоятельствах родитель, который фактически обеспечивает ребёнка, сможет воспользоваться механизмом нотариального приказа при соблюдении предусмотренных законом условий.

При этом наличие задолженности должно быть подтверждено документально. Порядок проверки таких сведений имеет принципиальное значение: процедура должна быть достаточно простой для добросовестного родителя, но при этом обеспечивать достоверность представленных документов.

В связи с этим предстоит определить, какие документы потребуется предъявлять нотариусу, каким образом будет подтверждаться задолженность и как избежать избыточной бюрократической нагрузки.

Как будет работать нотариальный приказ

В законопроекте Кабинета министров предлагается предусмотреть процедуру нотариального приказа, позволяющую разрешать определённые ситуации без предварительного обращения в суд.

Предполагаемый порядок включает несколько этапов:

Уведомление второго родителя. После вынесения нотариального приказа ему должна быть направлена копия документа не позднее следующего дня.

Возможность подать возражения. Второй родитель сможет в течение десяти дней со дня получения документа обратиться к нотариусу с просьбой об отмене приказа.

Рассмотрение возражений. На рассмотрение заявления предлагается отвести три дня.

Отмена приказа при наличии спора. Если будут заявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии спора о праве или препятствующие вынесению приказа, нотариус должен будет отменить его и разъяснить возможность обращения в суд.

Если возражения в установленный срок не поступят, нотариус сможет выдать заявителю экземпляр приказа, заверенный гербовой печатью, для предъявления к исполнению.

Таким образом, предлагаемый механизм предусматривает возможность оперативного оформления временного выезда, но одновременно сохраняет процедуру уведомления второго родителя и подачи возражений.

При подготовке окончательной редакции важно обеспечить, чтобы второй родитель мог своевременно узнать о принятом решении и воспользоваться предусмотренными законом средствами защиты. При этом сама процедура возражений не должна превращаться в дополнительный инструмент необоснованного затягивания необходимых ребёнку поездок.

Какие вопросы предстоит проработать

Несмотря на предлагаемые гарантии, дальнейшая работа над законопроектом потребует решения нескольких принципиальных вопросов.

Прежде всего необходимо определить, какие меры будут применяться, если ребёнка вывезут за границу и не вернут в установленный срок. Особую сложность могут представлять случаи, когда речь идёт о государстве, с которым у Кыргызстана отсутствуют применимые механизмы международного сотрудничества по соответствующим правовым вопросам.

Второй вопрос касается разграничения временного выезда и постоянного переезда. Для краткосрочной поездки на лечение или соревнования и для изменения постоянного места жительства ребёнка необходимы разные гарантии, учитывающие последствия каждого решения.

Отдельного внимания требует проверка документов, подтверждающих цель поездки. Необходимо определить порядок подтверждения их подлинности, чтобы исключить использование недостоверных медицинских справок, приглашений от образовательных учреждений или документов спортивных организаций.

Также предстоит проработать механизм подтверждения задолженности по алиментам, порядок уведомления второго родителя и условия применения нотариального приказа.

Наконец, необходимо определить, какие положения первоначальной инициативы Бекешева будут сохранены в объединённом документе, а какие изменят с учётом предложений Кабинета министров и Министерства юстиции.

Все эти вопросы имеют значение для практического применения новых правил и защиты интересов несовершеннолетних.

Когда могут вступить в силу новые правила

По состоянию на 22 октября 2026 года профильный комитет одобрил оба законопроекта в первом чтении. Объединение и доработка инициатив обозначены как следующий этап работы.

Это означает, что предлагаемые изменения пока не вступили в силу. Для изменения законодательства необходимо завершить предусмотренную парламентскую процедуру, а сроки возможного вступления поправок в действие будут зависеть от дальнейшего рассмотрения документа.

В конечном счёте законодателям предстоит найти баланс между правом ребёнка на передвижение, возможностью добросовестного родителя самостоятельно организовывать необходимые поездки и защитой от незаконного вывоза несовершеннолетних за пределы Кыргызстана.

Упрощение процедуры может помочь семьям, которые сталкиваются с объективными препятствиями при оформлении документов. Однако эффективность изменений будет зависеть от того, насколько чётко закон определит условия выезда, порядок уведомления второго родителя и гарантии возвращения ребёнка.

Как следует из комментария Дастана Бекешева, работа над устранением выявленных рисков должна продолжиться ко второму чтению. Окончательная редакция объединённого законопроекта покажет, какие именно механизмы будут предусмотрены для защиты прав детей и обоих родителей.

Автор: София Березовская