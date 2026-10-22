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Все мечети Кыргызстана передадут на баланс муфтията

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- Алина Мамаева
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В Кыргызстане все действующие мечети переведут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМК). Переоформление документов идет параллельно с масштабной проверкой, которую проводят власти.

Сейчас в стране работает 4 470 мечетей. Проверки и перевод на баланс ДУМК связаны с выполнением закона "О свободе вероисповедания и религиозных организациях". Закон вступил в силу в феврале прошлого года, и по новым правилам все мечети должны официально принадлежать единому центру - муфтияту.

Завершить передачу зданий и привести все документы в порядок планируют до 1 февраля 2027 года.

В муфтияте подчеркивают, что закрывать мечети никто не собирается. Речь идет только о юридическом порядке: проверяют документы на землю, разрешение на строительство и регистрацию. Если мечеть раньше была оформлена на частного человека или местную общину, её переоформляют на ДУМК через нотариуса с согласия владельцев.


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URL: https://www.vb.kg/462517
Теги:
мечеть, Кыргызстан, муфтият
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