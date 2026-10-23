В Вооруженных силах Казахстана создают Беспилотные силы

Совет безопасности Казахстана под председательством президента Касым-Жомарта Токаева утвердил масштабный план реформирования Вооруженных сил страны. Документ направлен на модернизацию системы военного управления и кардинальное изменение подхода к прохождению срочной службы.

Ключевым нововведением станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев призывники будут проходить интенсивное обучение в специализированных учебных центрах, осваивая базовую воинскую подготовку и специальные дисциплины. Вторые шесть месяцев солдаты будут служить в действующих воинских частях, фокусируясь на практических боевых задачах и слаживании в составе подразделений.

Вторым важнейшим решением стало создание отдельного рода войск - Беспилотных сил. Данный шаг обусловлен стремительным ростом роли беспилотных технологий и изменением характера современных вооруженных конфликтов.

Кроме того, реформа затрагивает вопросы безопасности армейской среды и взаимодействия с обществом. В Казахстане планируется ввести институты военных консультантов и омбудсмена по правам военнослужащих для профилактики дедовщины, правовой защиты солдат и упреждения неуставных отношений.

Все организационные процедуры и подготовку нормативной базы властям предстоит завершить до конца 2026 года, а основные концептуальные изменения вступят в силу в 2027 году.