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Задержан замначальника Чуйского предприятия электросетей ОАО "НЭСК"

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В Чуйской области задержаны заместитель начальника и инспектор Чуйского предприятия электрических сетей ОАО "НЭСК" по подозрению в получении взяток за незаконное подключение абонента к электросетям. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, должностные лица на протяжении года систематически получали деньги от абонента за незаконное подключение и потребление электроэнергии в обход приборов учета и без необходимых разрешительных документов. В результате государству был причинен ущерб.

22 октября 2026 года в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 ("Получение взятки") УК КР, задержаны заместитель начальника С.Ж.Ж. и инспектор С.А.С.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/462540
Теги:
ГКНБ, НЭСК, задержание, Чуйская область, взятка
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