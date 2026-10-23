Армейские части Кыргызстана прошли марш-бросок к 85-летию Битвы за Москву

По всей республике с успехом прошла масштабная памятная акция "Битва за Москву", приуроченная к 85-летию обороны советской столицы. К патриотическому марш-броску наряду с ветеранами, школьниками и потомками героев-панфиловцев активно присоединились военнослужащие Вооруженных сил Кыргызстана. Все части синхронно вышли на старт в 16:00 часов 21 октября - ровно в то время, когда и был запланирован этот единый республиканский марш-бросок. Дистанцию в пять километров - бегом или пешком - участники преодолевали бок о бок с бойцами армейских подразделений. На старт вышли военнослужащие сразу нескольких войсковых частей:

в/ч 12545 (село Рават, Баткенский район);

в/ч 52870 (село Бужум, Баткенский район);

в/ч 35524 (село Мурас, Лейлекский район);

в/ч 92843 (село Гульча, Алайский район Ошской области);

в/ч 36806 (город Ош).

Участие действующих армейских подразделений придало памятной акции особый масштаб и чеканный строй, объединив защитников Отечества разных поколений.Инициатива Совета ветеранов Ысык-Атинского района и поискового движения "Наша Победа - Биздин Жеңиш", поддержанная Министерством обороны Кыргызской Республики, нашла живой отклик по всей стране. Наряду с военными на марш вышли молодежные объединения, спортивные секции и коллективы предприятий, еще раз доказав, что память о подвиге героев Великой Отечественной войны остается нерушимой.