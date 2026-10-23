В Турции археологические памятники будут охранять с помощью дронов

В турецкой провинции Маниса открыли Центр воздушного наблюдения и безопасности для защиты древнего города Сард и Лидийского курганного некрополя Бин-Тепе. Беспилотные летательные аппараты с системами ночного видения будут использоваться для предотвращения незаконных раскопок и повреждения исторических памятников.

Центр открыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Для его размещения реконструировали бывший дом археологической экспедиции возле холма Карныярык-Тепе.

Новый комплекс оснащён двумя беспилотниками большой дальности с функцией ночного видения, тремя антенными комплексами, камерами безопасности и оборудованием для мониторинга. Сотрудники прошли специальное обучение и получили сертификаты на управление дронами.

При обнаружении подозрительной активности или признаков незаконных раскопок информация будет оперативно передаваться подразделениям жандармерии.

По словам Мехмета Нури Эрсоя, главная задача центра - выявлять и предотвращать угрозы историческим объектам на ранних этапах. Проект станет пилотным, а полученный опыт планируется использовать для совершенствования системы охраны культурного наследия Турции.

Древний город Сард был столицей Лидийского царства, известного своим богатством и ранним развитием чеканки монет. Расположенный неподалёку некрополь Бин-Тепе служил местом захоронения лидийских правителей. На территории площадью около 75 квадратных километров находится более 120 курганных погребений.

В 2025 году Сард и Бин-Тепе были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо внедрения современных технологий, Турция продолжает работу по возвращению незаконно вывезенных культурных ценностей. Страна сотрудничает с ЮНЕСКО, Интерполом, Всемирной таможенной организацией и Управлением ООН по наркотикам и преступности.

По данным министра культуры и туризма, с 2002 года Турции удалось вернуть 13 474 культурные ценности, из которых 9 159 - за последние восемь лет.

Среди возвращённых артефактов - бронзовая статуя Марка Аврелия, терракотовые архитектурные панели из Дювера, изникские керамические изразцы, бронзовые изделия Урарту и мозаичное панно из Зеугмы.

В 2026 году Турция и США продлили ещё на пять лет соглашение, заключённое в 2021 году. Документ предусматривает ограничения на ввоз в США определённых культурных ценностей турецкого происхождения в целях борьбы с их незаконным оборотом.