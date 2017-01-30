Пять человек погибли в результате стрельбы в канадской мечети

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В Исламском культурном центре в Квебеке (Канада) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы около 20:00 (07:00 по бишкекскому времени, 30 января). В это время, по информации агентства, в здании находились около 40 верующих.

Как рассказал глава центра Мохаммед Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступникам удалось подняться на второй этаж. По его данным, пострадавшие были доставлены в больницы города. Точное количество раненых он не уточнил.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении.

Исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.

URL: http://www.vb.kg/354502
Теги:
Канада, мечеть, теракт
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