Весенний спрос: что покупают на фермерской ярмарке в Бишкеке

Солнечная весенняя погода привлекла жителей и гостей столицы на традиционную фермерскую ярмарку на Старой площади. С приходом тепла здесь заметно вырос спрос на свежие овощи, зелень и мясную продукцию.

На прилавках уже появились как местные, так и привозные томаты и огурцы. В среднем их стоимость составляет около 100 сомов. Покупатели признаются, что активно закупают продукты для выездов на природу: одни готовятся к пикникам в горах, другие - к поездкам на дачи или домашним встречам на свежем воздухе.

Отдельную категорию посетителей составляют те, кто приходит на ярмарку с раннего утра за продуктами первой необходимости. Муку, сахар и растительное масло здесь можно приобрести напрямую от заводов-производителей по выгодным ценам.

В преддверии праздника Пасхи традиционно повышается спрос на копчености, сало, мясо и яйца. Примечательно, что цены на яйца от отечественных производителей остаются доступными, что особенно радует горожан.

Среди посетителей ярмарки удалось пообщаться с 90-летней жительницей Бишкекского дома престарелых Флорой Михайловной Бурундуковой. Проработав 45 лет преподавателем русского языка для иностранцев, она пришла в центр города, чтобы посетить выставку в Дубовом парке, и впервые заглянула на ярмарку. По ее словам, такие мероприятия создают в центре столицы особую атмосферу единства.

"Очень важно, чтобы был мир и люди общались друг с другом. Это нужно ценить. В свои 90 лет мне особенно радостно видеть людей разных национальностей, которые разговаривают на простые, понятные всем темы", - поделилась Флора Михайловна.

Она также отметила, что накануне православного праздника молилась о благополучии страны и мире во всем мире.

На площади действительно многолюдно: обилие иностранных туристов среди покупателей придает ярмарке особый международный колорит, превращая обычный поход за продуктами в настоящий городской праздник.