Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Весенний спрос: что покупают на фермерской ярмарке в Бишкеке

381  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Солнечная весенняя погода привлекла жителей и гостей столицы на традиционную фермерскую ярмарку на Старой площади. С приходом тепла здесь заметно вырос спрос на свежие овощи, зелень и мясную продукцию.

На прилавках уже появились как местные, так и привозные томаты и огурцы. В среднем их стоимость составляет около 100 сомов. Покупатели признаются, что активно закупают продукты для выездов на природу: одни готовятся к пикникам в горах, другие - к поездкам на дачи или домашним встречам на свежем воздухе.

Отдельную категорию посетителей составляют те, кто приходит на ярмарку с раннего утра за продуктами первой необходимости. Муку, сахар и растительное масло здесь можно приобрести напрямую от заводов-производителей по выгодным ценам.

В преддверии праздника Пасхи традиционно повышается спрос на копчености, сало, мясо и яйца. Примечательно, что цены на яйца от отечественных производителей остаются доступными, что особенно радует горожан.

Среди посетителей ярмарки удалось пообщаться с 90-летней жительницей Бишкекского дома престарелых Флорой Михайловной Бурундуковой. Проработав 45 лет преподавателем русского языка для иностранцев, она пришла в центр города, чтобы посетить выставку в Дубовом парке, и впервые заглянула на ярмарку. По ее словам, такие мероприятия создают в центре столицы особую атмосферу единства.

"Очень важно, чтобы был мир и люди общались друг с другом. Это нужно ценить. В свои 90 лет мне особенно радостно видеть людей разных национальностей, которые разговаривают на простые, понятные всем темы", - поделилась Флора Михайловна.

Она также отметила, что накануне православного праздника молилась о благополучии страны и мире во всем мире.

На площади действительно многолюдно: обилие иностранных туристов среди покупателей придает ярмарке особый международный колорит, превращая обычный поход за продуктами в настоящий городской праздник.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  