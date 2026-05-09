Школьники из Смоленской области исполнили "День Победы" на кыргызском языке

- Светлана Лаптева
Школьники из села Капыревщина Смоленской области исполнили легендарную песню "День Победы" на кыргызском языке. Соответствующее видео прислали из самой школы, которая участвует в проекте "Побратимство Памяти - Побратимство школ", объединяющем регионы через общую историю и память о Великой Отечественной войне.

Выбор языка стал глубоко символичным жестом, который неразрывно связан с историей края. Дело в том, что экипаж штурмовика Ил-2, совершивший в 1944 году "огненный таран" под Нарвой, был интернациональным. Самолётом управлял Герой Советского Союза из Кыргызстана Исмаилбек Таранчиев, а его боевым товарищем был воздушный стрелок Алексей Ткачёв, родившийся в деревне недалеко от Капыревщины.

Подготовка к исполнению превратилась в настоящий международный мост дружбы. По просьбе руководства школы поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" помогло найти текст и караоке-версию. В то же время руководитель отряда "Учкун" из Иссык-Кульской области Айнура Кангельдиева дистанционно помогала ребятам отработать правильное произношение. Кроме того, школьникам передали перевод куплета "Катюши", выполненный дедушкой Айнуры.

Эта инициатива гармонично продолжает многолетнюю историю сотрудничества, ведь ранее в Капыревщине установили мемориальную доску в честь экипажа Таранчиева - Ткачёва, которую доставили из Кыргызстана родственники лётчика. Сейчас опыт смоленских школьников по исполнению песен на русском и кыргызском языках уже подхватили другие школы - участники проекта из разных регионов России.


кыргызский язык, Россия, День Победы
