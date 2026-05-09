Школьники из Смоленской области исполнили "День Победы" на кыргызском языке

Школьники из села Капыревщина Смоленской области исполнили легендарную песню "День Победы" на кыргызском языке. Соответствующее видео прислали из самой школы, которая участвует в проекте "Побратимство Памяти - Побратимство школ", объединяющем регионы через общую историю и память о Великой Отечественной войне.

Выбор языка стал глубоко символичным жестом, который неразрывно связан с историей края. Дело в том, что экипаж штурмовика Ил-2, совершивший в 1944 году "огненный таран" под Нарвой, был интернациональным. Самолётом управлял Герой Советского Союза из Кыргызстана Исмаилбек Таранчиев, а его боевым товарищем был воздушный стрелок Алексей Ткачёв, родившийся в деревне недалеко от Капыревщины.

Подготовка к исполнению превратилась в настоящий международный мост дружбы. По просьбе руководства школы поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жеңиш" помогло найти текст и караоке-версию. В то же время руководитель отряда "Учкун" из Иссык-Кульской области Айнура Кангельдиева дистанционно помогала ребятам отработать правильное произношение. Кроме того, школьникам передали перевод куплета "Катюши", выполненный дедушкой Айнуры.

Эта инициатива гармонично продолжает многолетнюю историю сотрудничества, ведь ранее в Капыревщине установили мемориальную доску в честь экипажа Таранчиева - Ткачёва, которую доставили из Кыргызстана родственники лётчика. Сейчас опыт смоленских школьников по исполнению песен на русском и кыргызском языках уже подхватили другие школы - участники проекта из разных регионов России.