Айтурган Темирова примет участие в шествии "Бессмертный полк"

- Светлана Лаптева
9 мая 2026 года народная артистка Кыргызстана Айтурган Темирова примет участие в шествии "Бессмертный полк" с портретами Героя Советского Союза, легендарного снайпера Алия Молдагулова и фронтового командира Федора Ивановича Моисеева.

В 1985 году выдающийся советский режиссер Болот Шамшиев снял художественный фильм "Снайперы", посвященный короткой, но героической жизни дочери казахского народа Алии Молдагуловой, а также ее подвигу в годы Великой Отечественной войны.

Айтурган Темирова блестяще исполнила в картине главную роль легендарного советского снайпера. За вклад в сохранение исторической памяти и развитие культурных связей актриса была удостоена ордена "Достық" II степени по указу Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Съемки фильма проходили в Беларуси, на военном полигоне. Перед началом работы над картиной Болот Шамшиев тщательно изучил биографию Алии Молдагуловой, разыскал ее однополчан и фронтового командира Федора Моисеева, которого называли "фронтовым отцом" Алии. Он стал консультантом фильма и тесно работал с Айтурган Темировой во время съемочного процесса.

Актриса не раз признавалась, что в какой-то момент съемок образ Алии Молдагуловой стал частью ее самой. Роль в фильме "Снайперы" стала одной из самых значимых в творческой биографии Айтурган Темировой.

Своим участием в марше "Бессмертный полк" актриса намерена отдать дань памяти Алие Молдагуловой в год ее 100-летнего юбилея, а также почтить память ее командира Федора Ивановича Моисеева.

Справка: Айтурган Темирова является народной артисткой Кыргызской Республики. Это почетное звание было присвоено ей в 1999 году.

Актриса удостоена множества государственных и международных наград, среди которых орден "Достық" II степени, присужденный за исполнение роли Алии Молдагуловой в фильме Болотбека Шамшиева "Снайперы".

Кроме того, в августе 2021 года, по случаю 30-летия независимости Кыргызстана и 80-летия кыргызского кинематографа, Айтурган Темирова была награждена орденом "Манас" III степени.

Также актриса удостоена звания офицера Ордена искусств и литературы Франции - одной из высших министерских наград страны, присуждаемой за вклад в развитие мировой культуры и искусства.


кино, Бишкек, Кыргызстан, Бессмертный полк
