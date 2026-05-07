Первое интервью главы Балыкчы о ключевых проектах и бюджете

Город Балыкчы перестал быть просто транзитной точкой на пути к Иссык-Кулю. Сегодня город активно трансформируется, создавая качественную среду для жизни, предпринимательства и отдыха. Масштабное обновление дорожной сети, благоустройство скверов и запуск новых туристических объектов - все это формирует современный имидж регионального центра. О том, как город готовится к сезону и какие проекты реализуются прямо сейчас, рассказывает мэр Балыкчы Баатырбек Жантаев.

- Баатырбек Темиржанович, мы заметили, что в вашем городе сейчас настоящий строительный бум. Повсюду техника, краны, ведутся дорожные работы. Расскажите подробнее о текущих задачах.

- По поручению Президента Садыра Нургожоевича мы реализуем в городе шесть стратегически важных проектов. Сейчас в приоритете полная реконструкция улицы Абдрахманова - нашей главной транспортной артерии протяженностью свыше 7 километров. Мы признаем, что долгое время в городе были проблемы с освещением, тротуарами и поливными системами. Мы намерены это кардинально изменить. Уже закуплено и монтируется 380 современных опор освещения из Китая.

Параллельно прокладываются новые пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Основная сложность заключается в почве - глинистый слой затрудняет озеленение. Мы нашли решение: планируем завезти из села Ананьево около тысячи машин плодородного грунта, 400 из которых уже на месте. Что касается самих растений, мы сделали ставку на эстетику: закупаем саженцы катальпы, хрусталика и барбариса в Голландии.

Въездная группа будет выполнена в виде "Белого парохода" - это наш символ. Работы планируем завершить до начала турсезона. Третий крупный проект - современный рыбный рынок. Нынешний объект неудобен для покупателей и провоцирует заторы на круговом движении. Рядом с новым рынком строим этнокомплекс - это четвертая инициатива. Пятый проект - установка большого LED-экрана на въезде. Шестой - муниципальный базар. Под него в 2025 году выделено 2 гектара земли. Площадь рынка составит 11 тысяч квадратных метров с парковкой на 400 мест. Запустим его в конце года.

Тасиль Токтосунова

- А почему решили строить новый муниципальный базар?

- Прежде всего - для удобства горожан и туристов. На существующих рынках постоянные пробки из-за узких улиц. Кроме того, на спонсорские средства за автовокзалом создается новый парк. Если даст Бог, к Дню независимости он откроет свои ворота для посетителей.

- Какие проекты реализуются за счет средств местного бюджета?

- Мы проводим ремонт двух скверов. Также обновляем игровые площадки в школах и детских садах, так как старые износились. Во всех образовательных учреждениях устанавливаем системы видеонаблюдения. Кроме того, переводим отопление с электричества на уголь, так как лимиты на электроэнергию создают неудобства в зимний период.

- Слышали, что в городе строится социальное жилье?

- Со стороны частного фонда уже построены 100 квартир для горожан, не имеющих собственного жилья. В июне планируем вручить ключи. Кроме того, за счет собственных средств города хотим обеспечить жильем еще около 70 семей. Также в июне совместно с Минстроем дадим старт строительству двух новых школ. Будет снесено аварийное здание школы имени А. Макаренко, а к школе имени Ж. Боконбаева пристроим новые корпуса. Еще построим детский сад на 80 мест в селе Кок-Мойнок-1, которое перешло под наше управление в рамках административно-территориальной реформы 2024 года.

- Реализуются ли в Балыкчы крупные инфраструктурные проекты?

- Да, безусловно. На водохранилище Орто-Токой строится малая ГЭС мощностью 21 МВт. Продолжая тему энергетики, отмечу строительство солнечных электростанций, мощность одной из которых достигнет 150 МВт. В планах на 2026–2027 годы - реконструкция 11 улиц общей протяженностью 20 километров.

- Такие масштабные работы стали возможны благодаря росту бюджета? Насколько он увеличился?

- В 2025 году бюджет города был утвержден на уровне 316 миллионов сомов. Нам удалось сэкономить порядка 100 миллионов благодаря внедрению метода прямых закупок - на эти деньги мы строим детские сады. На 2026 год бюджет утвержден в районе 420 миллионов сомов. Кроме того, из республиканского бюджета получено 1 миллиард 364 миллиона сомов на реализацию шести ключевых проектов, о которых я говорил.

- Вы упоминали, что растения для озеленения закупались в Голландии. Какие планы у города по развитию собственного питомника?

- Когда я был назначен мэром, муниципальному предприятию на озеленение выделяли всего 500 тысяч сомов в год - этого крайне мало. Теперь мы планируем построить собственную теплицу на площади 50 гектаров. А за рубежом закупали потому, что хотели сразу задать высокий стандарт ландшафтного дизайна, высадив магнолии и катальпы.

- Какие проекты вы реализуете совместно с китайскими инвесторами?

- В Иссык-Кульской области появятся два мусоросжигательных завода: в Ак-Сууйском районе и в Балыкчы. Оформление документов уже завершено. Наше предприятие будет обслуживать Тонский, Иссык-Кульский, Кочкорский, Кеминский районы и сам Балыкчы. Завод сможет сжигать до 800 тонн отходов ежедневно. Под промышленную зону мы выделили 135 гектаров, из которых 20 гектаров займет этот завод. Ожидаем, что строительство начнется в этом году.

- Можно ли сказать, что остальные 110 гектаров земли ждут инвесторов?

- Да, мы приглашаем бизнес. К участкам подведены все коммуникации: дороги, электричество, вода, рядом проходит железная дорога. Это отличная возможность сделать Балыкчы крупным логистическим хабом. Через нас проходит альтернативная дорога Север-Юг, строится железная дорога до Кочкора, которая позже соединится с магистралью Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Город становится важнейшим транзитным узлом. Кроме того, идет разработка ТЭО железной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата и строительство трассы Балыкчы – Бедель, связывающей нас с Китаем.

- В этом году в Кыргызстане пройдут важные события: саммит ШОС и Всемирные игры кочевников. Балыкчы готовится к ним?

- К приезду гостей мы должны завершить все основные строительные работы. Наша цель - представить город благоустроенным. Также мы планируем упорядочить торговые и туристические точки у западных ворот города в районе поворота на перевал Кубакы. Этот объект будет функционировать как логистический комплекс с таможенной инфраструктурой. Это позволит ускорить процессы перевозки грузов и повысит инвестиционную привлекательность города.

Сейчас там ведутся активные работы: обеспечиваем водоснабжение (ранее скважина отсутствовала), подводим электричество, устанавливаем освещение и строим санитарные объекты. В целом реализация таких проектов направлена на развитие Балыкчы как крупного транспортно-логистического и экономического центра региона.

- Вы планируете развивать Балыкчы как туристический город или как промышленный?

- Во-первых, Балыкчы нужно развивать как "зеленый город". Во-вторых, он должен стать туристическим центром. В то же время для обеспечения занятости населения необходимо развивать промышленное производство.

- Для вас на первом месте туризм или производство?

- Туризм. На втором месте - производство.

Беседовали Суйунбек Шамшиев, Бакыт Басарбек


