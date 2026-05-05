Кыргызстан и Сейшелы отменяют визы для краткосрочных поездок

Кыргызстан и Сейшельские Острова договорились об отмене виз для краткосрочных поездок граждан. Соответствующее соглашение подписано по итогам встречи министров иностранных дел двух стран.

Переговоры прошли между главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым и министром иностранных дел и диаспоры Сейшельских Островов Барри Фором, который находится в Бишкеке с официальным визитом.

По данным ведомства, стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы, а также перспективы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Речь шла, в частности, о взаимодействии в сельском хозяйстве, туризме, образовании и цифровом управлении, а также по вопросам устойчивого развития и климата.

Отмечено, что визит Барри Фора стал первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства Сейшельских Островов в Кыргызстан.

В рамках визита, который проходит с 3 по 6 мая 2026 года, также запланированы встречи на высоком и высшем уровнях.