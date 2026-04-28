Бишкек и соседи усилят контроль за накоплением воды в Токтогулке

- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялось очередное квартальное совещание руководителей энергетических ведомств Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Ключевым вопросом повестки стала выработка единой стратегии по управлению водно-энергетическими ресурсами в предстоящий вегетационный период 2026–2027 годов.

Участники встречи подтвердили, что в условиях глобальных климатических вызовов устойчивость энергосистем Центральной Азии напрямую зависит от тесной координации действий. Стороны договорились об усилении межгосударственного взаимодействия для обеспечения бесперебойных поставок электричества.

Особый акцент был сделан на эксплуатации Токтогульского водохранилища. Представители Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана подтвердили готовность к совместным мерам по сохранению необходимого уровня воды в каскаде. Координация сбросов и накопления ресурсов названа критическим фактором для поддержания энергетического баланса всей региональной сети.

В ходе заседания также были проанализированы итоги прошедшего осенне-зимнего максимума нагрузок. Опыт минувшей зимы позволил сторонам уточнить протоколы по балансировке мощностей в периоды пикового потребления.

По итогам переговоров достигнута принципиальная договоренность о продолжении работы в рамках согласованных графиков. Следующий раунд консультаций намечен на май 2026 года в Ташкенте, а в июне рабочие группы вновь соберутся в Бишкеке для фиксации финальных параметров сотрудничества.


Кыргызстан, Токтогульское водохранилище
