Собственники коттеджей в "Карвен Иссык-Куль" требуют прозрачности расходов

В Иссык-Кульской области продолжается судебное разбирательство между группой владельцев коттеджей в центре отдыха (ЦО) "Карвен Иссык-Куль" и управляющей компанией ОсОО "Карвен клуб". Предметом спора стало одностороннее повышение тарифов на обслуживание, вопросы прозрачности расходов, а также ограничения в доступе к коммунальным услугам, о чем сообщили агентству КирТАГ собственники недвижимости.

Как сообщила юрист Асель Султанбаева, представляющая интересы владельцев недвижимости, поводом для обращения в суд стало необоснованное увеличение тарифа на обслуживание инфраструктуры с 120 до 165 сомов за квадратный метр с 1 января 2026 года. По ее словам, это решение было принято управляющей компанией в одностороннем порядке. Изначально иск подали 11 собственников, позже их число увеличилось до 14. При этом, как утверждает юрист, недовольных ситуацией в комплексе значительно больше. Владельцы заявляют, что подобные повышения происходили и раньше, однако администрация никогда не предоставляла им детальной отчетности.

"Предложенная ответчиком калькуляция содержит лишь набор цифр, которые ничем документально не подтверждены. Не представлены договоры, счета, акты выполненных работ, налоговые отчеты или расчеты заработной платы, которые могли бы объективно обосновать рост стоимости услуг", - пояснила Султанбаева.

Она также добавила, что проект нового договора навязывался собственникам в апреле 2026 года без возможности обсуждения или внесения изменений в его условия.

Отдельным острым вопросом в конфликте стали коммунальные услуги. Истцы заявляют, что, несмотря на определение суда о принятии обеспечительных мер, управляющая компания ограничивает им доступ к инфраструктуре. По данным юриста, после принудительного восстановления водоснабжения в мае текущего года, доступ к воде для некоторых объектов снова был урезан, а один из домов до сих пор остается полностью отключенным. При этом компания продолжает выставлять счета за неоказываемые услуги (вывоз мусора, уход за насаждениями). Более того, когда владельцы самостоятельно наняли работника для благоустройства прилегающей территории, администрация ЦО "Карвен Иссык-Куль" запретила ему появляться в комплексе. В связи с неисполнением судебного определения о запрете на отключение коммуникаций на сегодняшний день возбуждено уголовное дело в отношении руководства ОсОО "Карвен клуб".

Представители собственников подчеркивают: цель иска - не отказ от оплаты, а установление прозрачных правил игры. Владельцы требуют, чтобы тарифы были экономически обоснованными, а в общих расходах справедливо участвовали и коммерческие объекты самой управляющей компании - гостиница и ресторан общей площадью около 3000 кв. метров.

"Собственники объектов не являются арендаторами - они полноправные владельцы своего имущества и имеют право на беспрепятственное пользование водой, электроэнергией и общей инфраструктурой. Мы считаем недопустимым использование отключений как способа давления", - заявила Асель Султанбаева.

Истцы настаивают, что инфраструктура центра отдыха изначально закладывалась как общая совместная собственность всех покупателей недвижимости, а не как единоличный коммерческий актив ОсОО "Карвен клуб". В связи с действиями администрации и ограничением доступа к объектам общего пользования собственники уже обратились в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку происходящему.

Напомним, ранее другие владельцы недвижимости в данном ЦО уже обращались в редакцию с аналогичными жалобами, однако тогда спор завершился примирением сторон.