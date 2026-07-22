Шахматист из Узбекистана Жавохир Синдаров претендует на две премии ФИДЕ

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) включила узбекского гроссмейстера Жавохира Синдарова сразу в две номинации новой престижной премии FIDE Excellence Awards - "Лучший шахматист" и "Прорыв года". Имена победителей объявят в сентябре в Самарканде во время проведения 46-й Всемирной шахматной олимпиады.

Причиной столь высокого признания со стороны международной федерации стал стремительный взлет спортсмена. За последние два года Жавохир Синдаров совершил впечатляющий рывок в мировой шахматной элите: если в сентябре 2024 года его рейтинг в классических шахматах составлял 2677 пунктов, то к июлю 2026 года он вырос до 2777. Прибавив порядка 100 пунктов, узбекский гроссмейстер поднялся на четвертую строчку в мировом рейтинге ФИДЕ, закрепив за собой статус сильнейшего шахматиста Узбекистана и всей Азии.

Закрепить это лидерство Синдаров сумел и чередой ярких побед на ключевых международных турнирах. Главным триумфом гроссмейстера в 2025 году стало золото на Кубке мира ФИДЕ в индийском Гоа, где в финальном матче он обыграл на тай-брейке китайского шахматиста Вэй И и стал самым молодым обладателем этого трофея в истории. Успех открыл ему дорогу в Турнир претендентов, где в апреле 2026 года Синдаров вновь зафиксировал уверенную победу, завоевав первое место досрочно. Теперь впереди у молодого гроссмейстера главный вызов в карьере - матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу.

Благодаря этим достижениям узбекистанец и оказался в списке претендентов сразу на две главные награды года. В категории "Лучший шахматист" Синдаров поборются за титул с ключевыми гроссмейстерами современности, среди которых Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Гукеш Доммараджу, Алиреза Фирузджа, Арджун Эригайси, Аниш Гири, Винсент Каймер, Рамешбабу Прагнанандха, а также соотечественник Жавохира - Нодирбек Абдусатторов. Параллельно в номинации "Прорыв года" эксперты оценили тот колоссальный прогресс, который Синдаров продемонстрировал за прошедший двухлетний цикл.

Сама премия FIDE Excellence Awards, где представлены эти категории, является новой инициативой Международной шахматной федерации. Учрежденная в 2026 году, она будет вручаться раз в два года и охватывать достижения не только гроссмейстеров, но и тренеров, национальных федераций, сборных и организаторов соревнований. Всего в рамках премии предусмотрено 11 номинаций, а итоговый выбор сделает экспертная комиссия ФИДЕ.

Примечательно, что Узбекистан в этой масштабной премии представлен не только личными номинациями Синдарова. На высокие награды также претендуют Федерация шахмат Узбекистана, мужская национальная сборная и международный турнир UzChess Cup, который поборется за звание лучшего кругового турнира года.

Символично и само место проведения торжественной церемонии: первая в истории передача наград FIDE Excellence Awards пройдёт в сентябре в Самарканде в рамках Всемирной шахматной олимпиады, которую Узбекистан принимает впервые. Для республики это станет отличной возможностью в очередной раз подтвердить свой статус одной из сильнейших шахматных держав мира.