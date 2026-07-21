Нурзат Наматбекова: Бишкекский саммит ШОС изменит организацию

Юбилейный саммит ШОС в Бишкеке станет рубежным моментом институционального выбора для организации, где ее реальная эффективность будет оцениваться не по громким декларациям, а по способности перейти к конкретным многосторонним проектам в сфере безопасности, финансов и логистики. Об этом кандидат политических наук, доцент Нурзат Наматбекова заявила на прошедшей в Бишкеке конференции, посвященной предстоящему саммиту ШОС, его перспективам и путям развития организации.

Открывая свое выступление, эксперт подчеркнула геополитическую значимость предстоящего события для принимающей стороны, отметив, что в конце августа - начале сентября 2026 года Бишкек станет центром глобального внимания, принимая юбилейный саммит под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

"Сегодня ШОС - это уже не региональная инициатива, а влиятельная трансрегиональная структура, объединяющая 10 государств, 15 партнеров по диалогу, 2 страны-наблюдателя, более 40% населения планеты и около 30% мирового ВВП. И бишкекский саммит должен закрепить новый этап эволюции организации", - констатировала докладчик.

Говоря о пяти стратегических треках кыргызстанского председательства, политолог детально остановилась на вопросах коллективной безопасности. В качестве институционального ответа на эрозию международных механизмов, конфликты на Ближнем Востоке и нестабильность в Афганистане она выделила планы по созданию в Бишкеке Центра по противодействию транснациональной организованной преступности, который станет операционной "шиной" для силовых ведомств стран ШОС, а также запуск проектов в сфере искусственного интеллекта и борьбы с киберпреступностью.

Большой экономический блок доклада Наматбекова Нурзат посвятила вопросам финансового суверенитета, планам по созданию Банка развития ШОС с возможной штаб-квартирой в Бишкеке и анализу торгово-экономических показателей региона.

"Особенно актуально это на фоне рекордного товарооборота Китая со странами Центральной Азии - 106 миллиардов долларов в 2025 году - и стремления перейти на расчёты в национальных валютах. Рост этой торговли продолжится за счет колоссального нереализованного потенциала в 39,3 миллиарда долларов, где 32 миллиарда приходится на китайский экспорт, но есть и ощутимый экспортный потенциал со стороны Центральной Азии в виде поставок меди, золота, урана и газа. При этом значимость торговли с КНР варьируется: у Туркменистана на нее приходится 55% оборота, у Кыргызстана - около 35%, а у Казахстана, Узбекистана и Таджикистана - в диапазоне 20-22%", - детально разложила цифры эксперт.

Коснувшись транспортной взаимосвязанности, она отметила переход в практическую фазу строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" стоимостью около 4,7 миллиарда долларов, которая способна кардинально перекроить логистическую карту Евразии. В сфере экологии и гуманитарного сотрудничества политолог напомнила об инициативах Кыргызстана по устойчивому развитию горных регионов, проведении Форума по зеленой энергетике и объявлении Чолпон-Аты культурной столицей ШОС.

Анализируя перспективы и факторы успеха намеченных планов, спикер выделила институциональную зрелость организации, консенсус стран по ключевым угрозам и весомую финансовую поддержку со стороны Пекина.

"Как показали встречи министров внутренних дел и секретарей советов безопасности в Бишкеке, страны ШОС демонстрируют консолидированную позицию по ключевым угрозам. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подчеркнул: даже самый трудный диалог предпочтительнее вооружённой конфронтации, а принципы "Шанхайского духа" - взаимное уважение, доверие, учёт интересов друг друга - остаются фундаментом сотрудничества", - напомнила она.

При этом эксперт призвала не игнорировать системные препятствия, способные ограничить реализацию амбициозных планов. Среди них она назвала абсолютный консенсусный принцип, замедляющий принятие решений из-за разности позиций участников по украинскому кризису или Афганистану, отсутствие обязательной юридической силы у деклараций, а также экономическую асимметрию, из-за которой Индия, например, блокирует инициативу "Один пояс, один путь", опасаясь геополитической экспансии Пекина и долговой петли для развивающихся стран. Тему рисков для малых экономик докладчик выделила особо.

"Кыргызстан и Таджикистан находятся в зоне критической долговой зависимости от Китая - доля китайских кредитов в структуре их внешнего долга превышает 35–40%. Это создаёт уязвимость: крупные инфраструктурные проекты, включая железную дорогу, финансируются за счёт китайских кредитов, и обслуживание этих займов становится серьёзным бременем для национальных бюджетов", - выразила свои опасения доцент.

Резюмируя свое выступление, Наматбекова Нурзат призвала организацию к выработке более гибких механизмов управления, способных преодолеть внутренние разногласия ради достижения практических результатов на евразийском пространстве.

"Бишкекский саммит станет проверкой на способность ШОС превратить "Шанхайский дух" в реальную архитектуру безопасности и сотрудничества в Евразии", - заключила она.