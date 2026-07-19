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В КНР проанализировали экономический отрыв Казахстана от соседей по региону

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Китайское деловое издание All China Review опубликовало подробный аналитический материал, в котором авторы разбирают причины безоговорочного доминирования Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Эксперты издания констатируют, что республика существенно опережает своих соседей по ключевым экономическим параметрам, выступая для Пекина главным и наиболее надежным партнером. Особый акцент в статье сделан на инвестиционной привлекательности страны.

"Многолетний экономический рост Центральной Азии имеет четко выраженный центр тяжести, и находится он в Казахстане. Растущий внутренний спрос, расширение торговых маршрутов, стабильный приток иностранных инвестиций и волна экономических реформ превратили регион в один из самых быстрорастущих уголков мировой экономики, однако ни одна страна не сумела перехватить этот импульс в такой степени, как сам Казахстан.

Эта динамика наглядно проявилась 16 июля, когда президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Шанхае. Встреча стала не столько изолированным дипломатическим событием, сколько важной вехой в отношениях, которые выстраивались годами, - отношениях, где масштаб экономики Казахстана все сильнее определяет то, как Пекин воспринимает регион в целом.

И цифры наглядно объясняют почему. Казахстан - это не просто крупнейшая экономика среди своих соседей; его экономическая система является наиболее диверсифицированной и интегрированной в международные рынки, и страна удерживает это лидерство практически по всем структурным, финансовым и инвестиционным показателям, заслуживающим внимания.

Номинальный ВВП Казахстана к концу 2025 года составил 306 миллиардов долларов, что эквивалентно 53,7% от общего объема экономики Центральной Азии. Иными словами, более половины всего, что производит регион в экономическом выражении, приходится на один только Казахстан.

Разрыв с соседями весьма существенен. Узбекистан, вторая по величине экономика региона, продемонстрировал номинальный ВВП в размере 147,1 миллиарда долларов, за ним следует Туркменистан с 77,4 миллиарда долларов. Кыргызстан и Таджикистан остались далеко позади с показателями 21,6 миллиарда долларов и 17,5 миллиарда долларов соответственно.

Рассмотрение ВВП на душу населения увеличивает этот разрыв еще сильнее. В Казахстане этот показатель достиг примерно 15 000 долларов против 11 600 долларов в Туркменистане, 3 800 долларов в Узбекистане, 3 000 долларов в Кыргызстане и 1 700 долларов в Таджикистане - цифры, указывающие не просто на больший размер экономики, но и на более высокую производительность и более прочное создание добавленной стоимости в целом.

Центральная Азия часто ассоциируется в первую очередь с природными ресурсами, тем не менее Казахстан добился реального прогресса в диверсификации своей экономической базы. В настоящее время на торговлю приходится почти 20% национальной валовой добавленной стоимости, обрабатывающая промышленность обеспечивает 13%, а горнодобывающая отрасль, оставаясь крупной, составляет 11,9%. Страна также удерживает наибольшую в регионе долю в секторе операций с недвижимостью, что является признаком усложнения внутренних рынков.

Такая более широкая отраслевая структура снижает зависимость Казахстана от какой-либо одной индустрии и формирует устойчивость к глобальным экономическим шокам. Политическая повестка президента Токаева продолжает стимулировать расширение обрабатывающей промышленности, цифровых секторов, логистики, финансовых услуг и инновационных отраслей с целью достижения долгосрочного роста, который в меньшей степени опирается на экспорт сырьевых товаров.

Развитие финансового сектора - еще одна область очевидного преимущества. Активы банковского сектора по состоянию на январь 2026 года достигли 140 миллиардов долларов, что более чем на 80% выше банковских активов Узбекистана и почти в двадцать четыре раза превышает показатели Таджикистана. Банковские активы Кыргызстана составили 13,9 миллиарда долларов.

Казахстан также лидирует в регионе как по объему кредитования, так и по объему депозитов. Депозиты составили 96,4 миллиарда долларов, что почти втрое превышает показатель Узбекистана и значительно опережает остальную часть Центральной Азии. Помимо сухих цифр, эти данные указывают на более глубокую и зрелую финансовую систему: крупная внутренняя депозитная база обеспечивает банкам более стабильное фондирование, поддерживая кредитование частного сектора и долгосрочные инвестиции. По мере дальнейшего созревания финансовых рынков региона Казахстан остается главным финансовым центром Центральной Азии.

Международные инвесторы по-прежнему рассматривают Казахстан как главные ворота в Центральную Азию. Согласно Докладу о мировых инвестициях UNCTAD за 2025 год, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии достиг 220,5 миллиарда долларов в 2024 году. Из этой суммы на Казахстан пришлось 151,3 миллиарда долларов - 68,6% от всех ПИИ, накопленных в регионе. Туркменистан занял второе место с 44,6 миллиарда долларов, Узбекистан привлек 16,7 миллиарда долларов, а Кыргызстан и Таджикистан привлекли примерно по 4 миллиарда долларов каждый.

Эта концентрация иностранного капитала отражает несколько устойчивых преимуществ: макроэкономическую стабильность, сравнительно сильные институты, развитую финансовую инфраструктуру, стратегическое положение между Европой и Азией, а также инвестиционную базу, которая продолжает развиваться в соответствии с международными стандартами. Эта база стала ключевой частью экономической политики Казахстана, при этом президент Токаев подчеркивает необходимость предсказуемой деловой среды, которая дает инвесторам уверенность в успешной реализации долгосрочных проектов. Для мультинациональных компаний, взвешивающих возможность расширения в Центральную Азию, Казахстан остается крупнейшей и наиболее устоявшейся инвестиционной платформой региона.

Встреча Токаева и Си Цзиньпина проходит на фоне стремительно расширяющихся экономических отношений. Согласно данным казахстанского правительства, двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордных 48 миллиардов долларов в 2025 году, и оба правительства установили целевой ориентир в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана с момента обретения независимости в 1991 году, и к середине 2025 года совокупные прямые китайские инвестиции в экономику Казахстана составили примерно 11,4 миллиарда долларов, согласно данным Евразийского банка развития, - это наибольшая доля среди всех центральноазиатских стран и около трети всего китайского капитала, инвестированного в регион.

Значение Казахстана для Пекина выходит далеко за рамки объемов торговли. Более 85% сухопутных грузов, перемещающихся между Китаем и Европой, сейчас идут транзитом через Казахстан, а объемы железнодорожных грузоперевозок между двумя странами достигли 35,6 миллиона тонн в 2025 году, увеличившись на 11% в годовом исчислении. За последние семь лет Казахстан инвестировал более 35 миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане и вторые пути на железнодорожной линии Достык - Мойынты, позиционируя себя как основу коридора "Один пояс, один путь" в Европу. Казахстан также является важным поставщиком энергии в Китай, обеспечивая около одной пятой части импорта природного газа в страну.

Наряду с торговлей и транзитом расширяется совместная промышленная копия. Уже завершено 62 совместных казахстанско-китайских проекта на общую сумму 8,7 миллиарда долларов, что позволило создать около 11 000 рабочих мест; еще 55 проектов на сумму 13,5 миллиарда долларов находятся на стадии реализации, а в портфеле перспективных разработок числятся еще 222 проекта на сумму более 60,5 миллиарда долларов, охватывающих переработку сельхозпродукции, металлургию и производство беспилотных летательных аппаратов.

Данные о глобальной конкурентоспособности демонстрируют последовательную картину. Согласно прогнозам МВФ, экономика Казахстана в 2026 году должна достичь 360,4 миллиарда долларов, что выведет ее на 49-е место в мире. Узбекистан прогнозируется на 61-м месте, в то время как Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан находятся еще ниже в глобальном списке. Казахстан также занимает 55-е место в мире в Индексе экономической сложности Гарвардского университета, значительно опережая своих центральноазиатских коллег. Этот индекс измеряет способность страны производить и экспортировать технологически продвинутые товары, отражая промышленный потенциал, который выходит за рамки простого выпуска сырьевых товаров.

Качество институтов подкрепляет эту картину. В Индексе экономической свободы Казахстан занимает 68-е место в мире, опережая Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, - рейтинг, который отражает относительно более высокие результаты в области прав собственности, эффективности регулирования, открытости для инвестиций и общего делового климата. В совокупности эти ориентиры указывают на то, что региональное лидерство Казахстана опирается на нечто большее, чем просто размер экономики. Оно все в большей степени подкрепляется структурной конкурентоспособностью, институциональным развитием и продемонстрированной способностью привлекать долгосрочные инвестиции.

Эта конкурентная позиция дополнительно укрепляется амбициозной программой реформ, направленной на поддержание роста и создание более предсказуемой бизнес-среды. Под руководством президента Токаева Казахстан провел меры по модернизации государственного управления, укреплению рыночных институтов и улучшению инвестиционного климата. Заметной частью этих усилий стала конституционная реформа, внедрившая институциональные изменения, призванные повысить эффективность управления и укрепить рамки долгосрочного развития страны. Для международных инвесторов институциональная стабильность и предсказуемость политики входят в число важнейших факторов, и траектория реформ в Казахстане разработана для дальнейшего укрепления этих основ в предстоящие годы.

Центральная Азия превращается во все более важный экономический регион в Евразии, подталкиваемый благоприятной демографией, расширяющимися транспортными связями и более глубокой интеграцией в глобальные цепочки поставок. В условиях этого меняющегося ландшафта Казахстан продолжает выполнять роль экономического якоря региона. Он остается крупнейшей экономикой Центральной Азии, ее главным направлением для прямых иностранных инвестиций, местом расположения самой развитой банковской системы и одной из наиболее диверсифицированных производственных баз.

Соседние экономики демонстрируют собственный сильный рост, дополняя общий импульс региона, однако сочетание масштабов, диверсификации, financial глубины, институционального развития и позиционирования Казахстана в качестве главных ворот Китая в регион позволяет ему оставаться ведущим экономическим хабом Центральной Азии на годы вперед. Для международных инвесторов, бизнеса и политиков эти фундаментальные факторы означают, что Казахстан является не просто крупнейшим рынком региона - он также выступает одной из наиболее стратегически важных экономик Центральной Азии для долгосрочного взаимодействия".


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URL: https://www.vb.kg/460228
Теги:
Казахстан, Китай, экономика
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