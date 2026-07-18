Зидан заявил о желании возглавить сборную Франции

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил, что намерен вернуться к тренерской деятельности и в будущем хотел бы возглавить сборную Франции.

Об этом 53-летний специалист заявил во время спортивного фестиваля в итальянском Тренто. По словам Зидана, работа с национальной командой Франции остается одной из его главных карьерных целей.

"Я обязательно вернусь к тренерской работе. Одна из моих целей - возглавить сборную Франции. Посмотрим, что будет в будущем", - сказал Зидан.

Французский специалист также отметил, что по-прежнему с теплотой относится к туринскому "Ювентусу", где провел часть своей игровой карьеры, однако не стал комментировать, почему возможное назначение в итальянский клуб так и не состоялось.

Нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ранее объявил, что покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года. Он возглавляет национальную команду с 2012 года, за это время выиграл чемпионат мира 2018 года и вывел Францию в несколько финалов крупнейших международных турниров.

На фоне предстоящего ухода Дешама Зидан считается одним из главных кандидатов на пост нового наставника французской сборной.