Кыргызстан и Россия запустят совместный семеноводческий проект

Кыргызстан и Россия договорились о реализации совместного проекта в сфере семеноводства. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Научно-исследовательский институт земледелия КР и российская компания "АПК Кубаньхлеб" в ходе рабочей поездки кыргызской делегации в Краснодарский край.

Документ предусматривает создание в Чуйской области совместного селекционно-семеноводческого хозяйства. Его деятельность будет направлена на производство высококачественных семян, развитие селекции и внедрение современных агротехнологий.

В рамках визита представители кыргызской делегации ознакомились с работой предприятия, посетили опытные поля и современный семенной завод.

По словам директора Департамента экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства Бакыта Мамбетова, развитие семеноводства остается одним из приоритетов государственной аграрной политики. Он отметил, что в Кыргызстане уже создан первый гибридизационный питомник озимой пшеницы российской селекции, а также впервые экспортированы семена люцерны в Россию.

Ожидается, что соглашение станет основой для реализации совместных научных проектов, испытания новых сортов сельскохозяйственных культур, обмена современными технологиями и повышения квалификации специалистов. В перспективе это должно способствовать развитию отечественного семеноводства и укреплению продовольственной безопасности страны.