Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 99.87 - 100.72

Ташиев дал слово генерала, что на выборах президента поддержит своего друга

203  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Его обращение опубликовал в соцсети его сторонник Откурбек Рахманов. Бывший руководитель спецслужбы решил открыто выразить свою позицию, чтобы раз и навсегда пресечь любые политические спекуляции вокруг своего имени.

"Уважаемый кыргызский народ! Уважаемые соотечественники! В последнее время звучит много разных разговоров вокруг предстоящих в 2027 году президентских выборов, распространяется недостоверная информация, в которой фигурирует и мое имя. Поэтому, чтобы не давать повода для домыслов и слухов среди населения, я посчитал необходимым открыто и четко заявить о своей позиции.

Я не буду участвовать в президентских выборах 2027 года. Об этом я уже не раз заявлял ранее. И сегодня я вновь подтверждаю свое слово - слово Генерала, от которого никогда не отступлю! Моя позиция осталась неизменной и не изменится", - заявил он.

Ташиев также подчеркнул, что на предстоящих выборах полностью поддержит действующего президента Садыра Жапарова.

"На президентских выборах 2027 года я полностью поддержу Президента Кыргызской Республики, Главнокомандующего Садыра Нургожоевича Жапарова. Вы знаете, что это также моя давняя и твердая позиция. Стабильность в стране, интересы государства и согласие в обществе стоят для меня превыше всего. Как государственник и патриот, я поддерживаю своего друга Садыра Нургожоевича. Верю, что, поддерживая его, я выступаю за развитие нашего государства, единство народа и будущее нашего Кыргызстана.

Я горжусь тем, что служу своей стране. Моя совесть чиста перед народом и Всевышним. Я и дальше продолжу преданно служить своей родине и гражданам.

Призываю вас не верить провокаторам и тем, кто пытается ввести людей в заблуждение, используя мое имя, распространяя сплетни, ложь и слухи. Цель таких людей - внести раскол в общество и разрушить наше единство. В любых обстоятельствах мы должны оставаться верными дружбе, принципам и ответственности перед государством! Сохраняя святые узы дружбы при любых обстоятельствах, мы подаем достойный пример будущим поколениям. Только сохранив единство, мы сможем построить сильное государство и обеспечить светлое будущее нашему народу. Сила Кыргызстана - в сплоченности и согласии его граждан! А служение родине - священный долг каждого из нас", - отметил в своем обращении Камчыбек Ташиев.

Напомним, 2 июля этого года Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор Камчыбеку Ташиеву по резонансному делу о "письме 75". Бывший председатель ГКНБ был признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом суд постановил применить к нему пробационный надзор сроком на 3 года, освободив от реального отбывания наказания в исправительном учреждении. Сам Ташиев своей вины не признал, а его адвокаты заявили о планах обжаловать это решение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460155
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  