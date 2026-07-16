Ташиев дал слово генерала, что на выборах президента поддержит своего друга

Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Его обращение опубликовал в соцсети его сторонник Откурбек Рахманов. Бывший руководитель спецслужбы решил открыто выразить свою позицию, чтобы раз и навсегда пресечь любые политические спекуляции вокруг своего имени.

"Уважаемый кыргызский народ! Уважаемые соотечественники! В последнее время звучит много разных разговоров вокруг предстоящих в 2027 году президентских выборов, распространяется недостоверная информация, в которой фигурирует и мое имя. Поэтому, чтобы не давать повода для домыслов и слухов среди населения, я посчитал необходимым открыто и четко заявить о своей позиции.

Я не буду участвовать в президентских выборах 2027 года. Об этом я уже не раз заявлял ранее. И сегодня я вновь подтверждаю свое слово - слово Генерала, от которого никогда не отступлю! Моя позиция осталась неизменной и не изменится", - заявил он.

Ташиев также подчеркнул, что на предстоящих выборах полностью поддержит действующего президента Садыра Жапарова.

"На президентских выборах 2027 года я полностью поддержу Президента Кыргызской Республики, Главнокомандующего Садыра Нургожоевича Жапарова. Вы знаете, что это также моя давняя и твердая позиция. Стабильность в стране, интересы государства и согласие в обществе стоят для меня превыше всего. Как государственник и патриот, я поддерживаю своего друга Садыра Нургожоевича. Верю, что, поддерживая его, я выступаю за развитие нашего государства, единство народа и будущее нашего Кыргызстана.

Я горжусь тем, что служу своей стране. Моя совесть чиста перед народом и Всевышним. Я и дальше продолжу преданно служить своей родине и гражданам.

Призываю вас не верить провокаторам и тем, кто пытается ввести людей в заблуждение, используя мое имя, распространяя сплетни, ложь и слухи. Цель таких людей - внести раскол в общество и разрушить наше единство. В любых обстоятельствах мы должны оставаться верными дружбе, принципам и ответственности перед государством! Сохраняя святые узы дружбы при любых обстоятельствах, мы подаем достойный пример будущим поколениям. Только сохранив единство, мы сможем построить сильное государство и обеспечить светлое будущее нашему народу. Сила Кыргызстана - в сплоченности и согласии его граждан! А служение родине - священный долг каждого из нас", - отметил в своем обращении Камчыбек Ташиев.

Напомним, 2 июля этого года Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор Камчыбеку Ташиеву по резонансному делу о "письме 75". Бывший председатель ГКНБ был признан виновным в приготовлении к насильственному захвату власти и приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом суд постановил применить к нему пробационный надзор сроком на 3 года, освободив от реального отбывания наказания в исправительном учреждении. Сам Ташиев своей вины не признал, а его адвокаты заявили о планах обжаловать это решение.